Atraccion infantil frente a Correos.

Una «hora silenciosa» para hacer inclusivas las atracciones de León

Se realizará los sábados entre las 17:00 y las 18:00 horas durante todo el periodo navideño

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:27

A partir de este sábado, las atracciones infantiles instaladas en la ciudad de León con motivo de las fiestas navideñas programarán una hora silenciosa para que los niños y niñas con necesidades especiales puedan disfrutar también de ellas. De esta manera, todos los sábados entre las 17:00 y las 18:00 horas se ha programado una hora silenciosa que consistirá en reducir la intensidad sonora y lumínica en todas las atracciones para hacerlas sensorialmente adecuadas para el disfrute de todos los niños y niñas independientemente de su discapacidad.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de León quiere fomentar la inclusión y permitir que estas instalaciones sean accesibles a todos los pequeños, incluidos aquellos que tienen una especial sensibilidad a ciertos estímulos como pueden ser el exceso de luz y sonido.

Esta hora silenciosa se realizará durante todo el periodo navideño y, a partir de este momento, se incluirá en las condiciones de todas las instalaciones de atracciones mecánicas que en diferentes momentos del año se instalan en la ciudad de León.

