Urgente Los fuegos de Anllares del Sil y Gestoso, los que más preocupan al seguir muy activos
Imagen de una ambulancia de emergencias sanitarias

Herida una mujer tras volcar un coche en Montejos del Camino

El suceso se ha producido en el camino Jano donde han chocado dos turismos

Borja Pérez

Martes, 19 de agosto 2025, 14:10

Una mujer de unos 75 años ha resultado herida tras el choque entre dos turismos que ha provocado el vuelco de uno de ellos.

El suceso se ha producido en el camino Jano, a la entrada de la localidad de Montejos del Camino, en el término municipal de Valverde de la Virgen.

Necesidad de asistencia

El servicio de emergencia de León ha recibido llamadas a las 13:35 horas avisando de la colisión. La mujer ha podido salir del vehículo por sus propios medios, pero después ha requerido asistencias sanitaria.

Se ha avisado a la Policía Local de Valverde de la Virgen, además de la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de Sacyl para atender a la mujer herida.

Una ambulancia de soporte vital básico trasladó a la herida al Hospital de León para ser atendida.

