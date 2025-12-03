Labor titánica para dar con Maritrini y su bebé en Ribadesella: se las busca bajo 15.000 metros cúbicos de agua El despliegue de policía nacional y militares de la UME en la balsa donde se encontrarían dos coches en los que podrían estar los restos mortales de las desaparecidas en 1987 es asombroso

Olaya Suárez Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:28

Un despliegue como pocas veces visto en Ribadesella para dar con los restos mortales de Maritrini y Beatriz, su bebé de 13 meses, que desaparecieron en el año 1987 y cuya búsqueda no cesa. Más de cien efectivos de Policía Nacional, UME y personal del acuartelamiento de Cabo Noval siguen trabajando en la balsa donde podrían estar los restos mortales de Maritrini Suardíaz y su bebé, sepultados en dos coches bajo 15.000 metros cúbicos de agua.

Las labores titánicas se centran en drenar la balsa de la mina abandonada de espatoflúor en Berbes y recuperar los vehículos, explica el diario EL COMERCIO. Autobombas y agentes se afanan en desplazar sedimentos y aguas que sepultan los dos coches donde presuntamente Antonio da Silva, 'El Portugués', marido y padre de las víctimas, habría arrojado a la balsa hace ya 38 años.

Durante la jornada del martes los trabajos se desarrollaron con esmero en la zona, donde buzos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) ya habían operado en octubre, cuando se contrastaron las informaciones que apuntaban a la presencia de esos dos turismos bajo el agua como habían apuntado vecinos de la zona.

Durante esas inmersiones, cuenta El Comercio, dejaron marcado con una boya el lugar en el que encuentran esos dos coches y pudieron también recoger muestras de la carrocería. La Brigada de la Policía Judicial, con el apoyo de la Policía Científica, pudo determinar que los colores coincidían con los que por aquella época tenía 'el Portugués'.

El avance de una operación de 38 años

En 2017 se reabría el caso por la desaparición de Maritrini y su bebé gracias a la investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia de la Comisaría de Gijón. Se inspeccionó entonces las dos casas de Matadeón de los Oteros, en León, y de Berbes, Asturias, en las que vivió el matrimonio.

Además, se ha tomado declaración en varias ocasiones al presunto autor de los hechos, que ahora tiene 81 años y vive en una residencia de Zamora.