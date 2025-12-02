La UME se incorpora a la búsqueda de Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987 Se trabaja en drenar la balsa de Ribadesella para extaer los dos vehículos en los que podrían estar los cadáveres de las residentes en León

Olaya Suárez Ribadesella Martes, 2 de diciembre 2025, 09:19

La Unidad Militar de Emergencias se incorpora a las tareas para recuperar, tras más de tres décadas desaparecidas, los cuerpos de Maritrini Suardíaz y su hija Beatriz, de tan solo trece meses, cuyo caso conmocionó a Asturias y León en 1987. La Policía Nacional y la UME comienzan este mismo martes 2 de diciembre las tareas para drenar la balsa de Berbes en Ribadesella, donde la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia (UDEV) sospecha que podrían estar los cadáveres de la gijonesa residente en León y su bebé

Las tareas de las unidades se centran en sacar a flote los dos coches que supuestamente y como adelanta el diario EL COMERCIO arrojó a la charca Antonio da Silva'el Portugués', marido y padre de las desaparecidas y principal sospechoso. Durante las jornadas que dure la tarea se empelará maquinaria puntera para drenar las toneladas de sedimentos que sepultan los vehículos. En 1987, año de la desaparición de Maritrini y su bebé, la pareja vivía cerca de la zona, en una casa de Berbes, donde sigue la cuna de la niña, las maletas del matrimonio y utensilios de cocina,

En 2018 se retomaba la búsqueda de las mujeres gracias a la colaboración de los vecinos que alertaban a la Policía Nacional sobre la posibilidad de que, señala EL COMERCIO, estuvieran en el fondo de la balsa de la mina de espatoflíor donde Antonio da Silva había arrojado dos turismos. Fue entonces cuando se inspeccionó la vivienda familiar y se dedujo que Maritrini no se había ido voluntariamente a sus 23 años.

'El Portugués' tiene actualmente 81 años y vive en una residencia de ancianos en la provincia de Zamora, aunque en los últimos años ha prestado declaración en la Comisaría de Gijón en varias ocasiones con contradicciones e incoherencias sobre el paradero de Maritrini y Beatriz.