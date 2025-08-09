Hacienda ingresa un 12,3 por ciento más al mes en León que en el año récord 2024 La recaudación del Estado en la Comunidad alcanza los 2.550 millones de euros hasta junio, con un aumento del 12,6% respecto al año anterior

Sábado, 9 de agosto 2025

La recaudación del Estado por impuestos en Castilla y León crece a dos dígitos y Hacienda ingresa casi 50 millones más al mes que en el año récord de 2024. Los datos que facilita la Agencia Tributaria constatan que los ingresos tributarios del Gobierno entre enero y junio de este ejercicio ascendieron a 2.550.030 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,6 por ciento respecto a los datos del mismo periodo del año anterior, con 286,3 millones de euros más.

El espectacular crecimiento recaudatorio del Estado llegó de la mano del impuesto indirecto por excelencia, el IVA, impelido por un consumo marcado por el alza de los precios. En este sentido, este tributo permitió engrosar las arcas del Estado durante el primer semestre del año en 993,5 millones de euros, que suponen un avance del 20,2 por ciento respecto al dato de 2024.

El buen comportamiento del mercado laboral durante esta primera mitad del año 2025, también contribuyó de forma decidida al aumento de la recaudación, y el IRPF, un tributo progresivo, repercutió al Gobierno con 1.282,87 millones de euros desde los trabajadores de la comunidad, con un incremento en este caso más moderado del 8,6 por ciento.

Recaudación

La recaudación por el tributo a la renta de los no residentes, sumó algo más de 14 millones de euros y aumentó un 15,2 por ciento; y el de tráfico exterior aportó 20,8 millones de euros, con una subida del 0,7 por ciento. Los tributos del Capítulo III (tasa radioeléctrica, recargo de apremio, intereses de demora y sanciones tributarias), sumó 22,4 millones de euros, un 19,6 por ciento más que en 2024.

En el extremo opuesto, los ingresos por Sociedades no tuvieron un buen comportamiento, con una merma del 1,3 por ciento, hasta los 209,25 millones de euros. Además, los Impuestos Especiales se mantuvieron en negativa un ejercicio más, por las bonificaciones al transporte, con menos 14,8 millones, un dato algo mejor que los menos 14,9 millones del año precedente en las mismas fechas.

Provincias

Un análisis territorial constata que los ingresos tributarios del Estado engordaron en todas las provincias entre enero y junio en relación al año anterior. Lo hicieron con más fuerza en Palencia (146,2 millones de euros), con una sabida del 22 por ciento, seguida esta provincia por Salamanca (283,7 millones), 16,2 por ciento; Zamora (95,6), 15,3 por ciento; Valladolid (959,5), un 14,5 por ciento; Ávila (70,9), 13,2 por ciento; y León (302,8), 12,3 por ciento. Avances más moderados en los ingresos tributarios se produjeron en Soria (107,6 millones de euros), un 8,9 por ciento; Burgos (448,9), un 7,1 por ciento; y Segovia (134,4), un 4,8 por ciento.

Por lo que se refiere al IRPF, se incrementaron los ingresos a dos dígitos en seis provincias, Segovia (73,4 millones de euros), 14,4 por ciento; Ávila (34,2 millones), 13,5 por ciento; Palencia (73,5), 13,2 por ciento; Soria (46,7), 12,9 por ciento; Zamora (53,4), 12 por ciento; y León (148,1), 10,6 por ciento. Además, la recaudación por el impuesto de la renta se elevó en Salamanca (143,9 millones de euros), un 9,2 por ciento; y en Valladolid (514 millones de euros), un 9,1 por ciento; mientras que en Burgos (195,3), permaneció estable.

Por último, en relación al IVA, su recaudación se agrandó dos dígitos en todas las provincias excepto en Segovia (48,7 millones de euros) y en Soria (54 millones), donde aumentó un 2,3 y 5,9 por ciento, respectivamente. Así, subió en Palencia (55,7 millones de euros), un 51,7 por ciento; en Valladolid (341,7 millones), un 25,6 por ciento; en Salamanca (104), un 23,9 por ciento; en León (115,8), un 20,8 por ciento; en Burgos (216,2), un 14,8 por ciento; en Zamora (27,5), un 12,8 por ciento; y en Ávila (29,5), un 11,3 por ciento.