Banco de Alimentos de León.

La Gran Recogida de Alimentos vuelve a León: cuándo y cómo ayudar

En lo que va de año, el Banco de Alimentos de León ha atendido a más de 1.200 familias y 80 entidades

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:56

Como en años anteriores, el Banco de Alimentos de León pone en marcha la Gran Recogida, que se desarrolla el viernes 7 y el sábado 8 en todos los supermercados de la provincia en su modalidad de donación en caja.

El Banco de Alimentos de León espera una nueva muestra de generosidad de los leoneses, pues en los próximos meses tendrá que atender las necesidades de los más necesitados de nuestro entorno con la llegada del frío.

En lo que va de año, la institución ha atendido hasta el 30 de septiembre a poco más de 1.200 familias y a más de 80 entidades que cubren las carencias alimenticias de los más desfavorecidos de la sociedad leonesa.

Al igual que el año pasado, los ciudadanos que deseen realizar una aportación deberán hacerlo en la caja del supermercado, donde entregarán la cantidad que estimen oportuna. El Banco de Alimentos canjeará en el propio supermercado el importe donado por su equivalente en alimentos.

