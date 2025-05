Frank Cuesta denuncia una trama en su contra: «Quieren destruirme desde agosto de 2024»

Lucía Gutiérrez León Martes, 13 de mayo 2025, 19:28 Comenta Compartir

Frank Cuesta, conocido por su faceta como defensor de los animales, ha sacudido las redes sociales tras publicar dos vídeos en su canal de YouTube este martes 13 de mayo. En ellos, admite haber construido una imagen pública basada en mentiras y revela detalles íntimos de su vida personal y profesional. Horas después, realizó un directo en el que justificó su conducta y denunció lo que considera una campaña orquestada para destruir su reputación.

«Estaba acojonado porque he dicho muchas tonterías que pueden estar grabadas», explicó Cuesta en la emisión en directo. En los vídeos previos, reconoció que no es veterinario ni herpetólogo, como había asegurado durante años, y que no padece cáncer: «Llevo años tratándome por una mielodisplasia, pero no tengo cáncer». También reveló que los animales del santuario no han sido rescatados, sino comprados: «Esto ha sido más una granja que un santuario».

Asegura que esta narrativa fue alimentada por su propio ego y la presión de sostener una imagen pública: «He dicho y hecho muchas cosas feas, soy consciente de ello. Cambié la realidad muchas veces, pero nunca con intención de hacer daño».

Una campaña en su contra

Según Cuesta, la campaña en su contra comenzó en agosto de 2024. «Desde entonces han contactado con periodistas y se empezó a fraguar todo», sostiene. Asegura haber detectado actitudes sospechosas entre personas cercanas a él, lo que le llevó a realizar pruebas para confirmar sus sospechas: «Solté una burrada delante de una persona para ver si llegaba a otra, y llegó».

Durante el directo, explicó que ha recibido amenazas, mensajes intimidatorios y chantajes con material privado. «Han filtrado audios, conversaciones personales y hasta imágenes íntimas. Todo sacado de contexto», denuncia. Asegura que se siente acosado, al igual que su familia: «Mis hijos están angustiados. A Paloma la han acosado constantemente. El nivel de odio ha sido brutal».

«Me rasco la nariz porque me pica, no porque consuma cocaína» Frank Cuesta

También quiso aclarar rumores sobre el consumo de drogas: «Me rasco la nariz porque me pica, no porque consuma cocaína. No consumo ni trafico con nada. Lo digo claro y en público».

La última bala para evitar el juzgado

Cuesta afirmó que no ha denunciado aún a nadie porque ha intentado solucionar el conflicto en varias ocasiones. «Hoy fue la última vez que lo intenté, aunque sé que pueden sacar más audios, más vídeos, y quedaré como un soez. Me da igual».

«Nunca he matado un perro ni un gato», explicó. Audios fuera de contexto que achaca a una persona que «solo venía al santuario a ganar dinero». Entre sus confesiones, también admite haber cometido errores con amigos cercanos, como Roma: «Fue un fallo mío. Él siempre se portó bien conmigo y yo me equivoqué».

Uno de los momentos más duros de su testimonio fue cuando habló del impacto en sus hijos. «He dicho a Zape que se vaya. En cuanto pueda, Zorro también se irá. Y mi hija igual. Ahora tenemos miedo», confesó.

Delitos y «falsedades»

Frank denuncia haber sido acusado de todo tipo de delitos y comportamientos aberrantes, desde abusos a animales hasta tráfico de drogas. Asegura que muchas de esas acusaciones vienen motivadas por despecho y celos. «Han dicho que tenemos una habitación de juegos sexuales, que hacemos tríos, que Paloma es una drogadicta… Todo falso. Paloma solo se fuma un porro antes de dormir».

«Me dijeron que si los señalaba, me arruinarían la vida» Frank Cuesta

También relató que desde diciembre de 2024 comenzaron a circular audios suyos entre varias personas. «El día que salí del calabozo recibí amenazas. Me dijeron que si los señalaba, me arruinarían la vida».

Cuesta ha dejado claro que no se va a rendir, aunque sabe que lo peor aún podría estar por venir: «Sé que van a salir más vídeos, más información. Lo van a filtrar a medios, a periódicos. Lo sé y soy consciente. Pero no voy a permitir que me destruyan sin defenderme».