Las ventas de coches nuevos en León crecen más que en la comunidad pero menos que en España Las matriculaciones de turismos crecen un 11,7% hasta agosto en León, casi tres puntos menos que la media nacional, donde el crecimiento con respecto a 2024 es del 14,6%

El número de matriculaciones de turismos registrado en Castilla y León entre enero y agosto de 2025 ascendió a 16.662 unidades, lo que supone un aumento del 11,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, frente a un crecimiento nacional del 14,6 por ciento con 769.452 matriculaciones en lo que va de año.

Eso respecto al acumulado, porque sólo en agosto, las matriculaciones repuntaron un 24,9 por ciento en la Comunidad hasta las 1.994 ventas de turismos, frente al aumento del 17,2 por ciento interanual en España, con 61.315 nuevos coches, según el informe de Ganvam.

Por provincias

El incremento provincial en Castilla y León oscila entre el 24,09 por ciento de Valladolid, que acumula 4.146 coches matriculados en lo que va de año, y el 2,56 por ciento de Palencia, con 920 coches matriculados desde enero. Entre medias se sitúan los crecimientos del 11,73 por ciento en León (3.411 turismos matriculados), del 11,69 por ciento en Segovia (1.080 coches), 7,6 por ciento en Zamora (920 vehículos), 7,02 por ciento en Burgos (2.639 turismos), 6,06 por ciento en Soria (578 coches), 5,64 por ciento en Salamanca (1.909 vehículos), y 5,37 por ciento en Ávila (1.059 turismos).

La directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, destaca que el mercado «continúa en agosto su tendencia al alza y sigue creciendo a doble dígito, algo que no se veía en un mes de agosto desde 2018». Y es que, según detalla, «las compras de empresas y particulares tiran del mercado, en el que destaca el buen comportamiento de las matriculaciones de turismos electrificados, que ya representan una de cada cuatro ventas».

No obstante, Puche recuerda que «mantener este dinamismo del mercado pasa por garantizar un plan estable de impulso a la demanda que contribuya a seguir estrechando la brecha con respecto a los niveles prepandemia».