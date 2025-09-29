leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El jardín de San Francisco durante una edición del Come y Calle.
San Froilán 2025

Feria de Alfarería y Artesanía y Come y Calle para iniciar la semana en León

Consulta todas las actividades por las fiestas de San Froilán para este lunes 29 de septiembre en León

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:11

Comienza una semana completa de fiesta en la ciudad de León. San Froilán regalaba el pasado fin de semana jornadas especiales para los leoneses que continúan esta primera semana de octubre. Estas son las actividades para este 29 de septiembre.

Noticias relacionadas

El programa completo de San Froilán 2025 en León

El programa completo de San Froilán 2025 en León

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 550 rutas gratuitas desde octubre con la tarjeta buscyl
  2. 2 La Cultural conquista el José Zorrilla por primera vez en su historia
  3. 3 El pueblo medieval más bonito de España está en la provincia de León
  4. 4 León vibra con San Froilán: calles abarrotadas, sol inesperado y tradición por todo lo alto
  5. 5 Una osa pasea con sus tres oseznos por un pueblo de León
  6. 6 Cómo vestir y qué no hacer para lucir como buenos leoneses el traje tradicional en San Froilán
  7. 7 Ni la imagen de Fray Escoba ayudó a limpiar los roces del Foro u Oferta
  8. 8 Los romeros de San Froilán engalanan León
  9. 9 Y León plantó la bandera en Castilla en alto riesgo... para los corazones
  10. 10 Un cosmético elaborado en El Bierzo se corona entre los mejores de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Feria de Alfarería y Artesanía y Come y Calle para iniciar la semana en León

Feria de Alfarería y Artesanía y Come y Calle para iniciar la semana en León