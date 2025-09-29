Feria de Alfarería y Artesanía y Come y Calle para iniciar la semana en León
Consulta todas las actividades por las fiestas de San Froilán para este lunes 29 de septiembre en León
Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:11
Comienza una semana completa de fiesta en la ciudad de León. San Froilán regalaba el pasado fin de semana jornadas especiales para los leoneses que continúan esta primera semana de octubre. Estas son las actividades para este 29 de septiembre.
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.
