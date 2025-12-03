La Feria de Productos vuelve a León este puente con cien expositores de sabores del Reino La cita estrena la 'Lucha de cucharones leoneses. ¿Hay quien cocine?' como un enfrentamiento gastronómico entre aficionados

En total 104 expositores participarán en la trigésima primera edición de la Feria de Productos de León, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en el Palacio de Exposiciones de la capital. Con un presupuesto de 280.000 euros, la cita incorpora ocho nuevos asistentes para ofrecer un escaparate en el que predominan los dulces y chocolates, conservas, embutidos, legumbres, mieles, vinos, otras bebidas o quesos o dulces y que cada año recibe a miles de visitantes.

El vicepresidente de la Diputación y responsable de Productos de León, Roberto Aller, presentó este miércoles el evento, que durante sus cuatro días de celebración acogerá nueve acciones de cocina en vivo, nueve presentaciones, dos mesas redondas, nueve presentaciones o degustaciones, dos talleres inclusivos para personas con discapacidad, un concurso de corte de jamón y una queimada popular el domingo a las 20.15 horas.

Lucha de cucharones

Además de un taller destinado a la cocina compartida entre nietos y abuelos, la Feria propone en esta ocasión como principal novedad la competición gastronómica para aficionados denominada 'Lucha de cucharones leoneses. ¿Hay quien cocine?', en alusión a la lucha leonesa. Los interesados, cocineros no profesionales, disputarán entre ellos en una propuesta prevista para las 18.30 horas en la jornada inaugural y a la una de la tarde en las tres restantes. Con esta iniciativa, subrayó Roberto Aller, se busca «dar protagonismo a la cocina del día a día».

«Es una de las citas más importantes de todo el año en el sector más sólido de la economía rural de la provincia y demuestra una apuesta sin fisuras de la Diputación por los productos autóctonos, que facilita la promoción y la búsqueda de la excelencia», remarcó el diputado y recordó que los cuatro días de «intensa» programación están pensados para atraer a visitantes de cualquier edad, con el objetivo de que puedan conocer de primera mano las singularidades de los productos de León».

El horario de 'Sabores de un Reino', que se inaugura el viernes 5 a las 17 horas, es de 11 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas.

