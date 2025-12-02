leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El aperitivo leonés que opta a convertirse en el mejor de España.

León entra en la élite nacional del aperitivo y opta a coronarse con el mejor del país

Los vencedores competirán el 10 de diciembre en Avilés por hacerse con el título tras ser elegidos finalistas del 'Campeonato de España. El Aperitivo Perfecto'

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:42

Comenta

Tres establecimientos hosteleros de Castilla y León han entrado a formar parte de la élite nacional del aperitivo y aspiran a ostentar el título nacional. La cafetería Los Rubios (Avila), Vayco (Valladolid) y Taberna Leña al Mono (León) han sido seleccionados para disputar la final del 'Campeonato de España. El Aperitivo Perfecto', para la que solo se han clasificado las 16 mejores propuestas del país.

Al certamen, que arrancó el 14 de noviembre y se prolongó hasta el 30 de ese mismo mes, concurrieron más de un centenar de participantes de todos los rincones de España con propuestas muy dispares dividas en dos categorías: mejor aperitivo clásico y mejor aperitivo moderno. La final se disputará el miércoles 10 de diciembre en Avilés.

La iniciativa gastronómica, organizada por la empresa Idea Redonda, reconoce la creatividad, la técnica y el sabor en un formato tan emblemático y popular como es el aperitivo, poniendo en valor la excelencia. Invita, además, a los hosteleros al desafío, retándoles a condensar en apenas unos bocados una propuesta ganadora.

Aperitivo de Los Rubios (arriba), de Vayco (abajo izquierda) y de Leña al Mono (abajo derecha).
Imagen principal - Aperitivo de Los Rubios (arriba), de Vayco (abajo izquierda) y de Leña al Mono (abajo derecha).
Imagen secundaria 1 - Aperitivo de Los Rubios (arriba), de Vayco (abajo izquierda) y de Leña al Mono (abajo derecha).
Imagen secundaria 2 - Aperitivo de Los Rubios (arriba), de Vayco (abajo izquierda) y de Leña al Mono (abajo derecha).

Los Rubios compite en la sección clásica con una hamburguesita de ternera avileña enmarcada en un mollete y acompañada por mermelada de tierra de bacon crujiente y quesos edam, cheddar y de cabra.

A esa misma categoría Vayco concurre con una propuesta de toma pan y moja; mejillones gallegos en salsa de vermú.

Ya en el ámbito de la modernidad, Leña al Mono hermana trucha escabechada y crujiente de cecina en apenas dos bocados, acompañándolos de micromezclum y una mahonesa de escabeche. Todo ello sobre pan de calabaza y pipas

El certamen, un éxito absoluto de participación y ventas, ha brindado a los comensales la oportunidad de puntuar las creaciones gastronómicas tras su degustación. Su veredicto ha sido crucial para elegir a los finalistas en un proceso tan democrático como lo es el propio aperitivo y el tardeo, al que rinde tributo y pone en valor.

Un jurado profesional tendrá ahora la última palabra. Los críticos gastronómicos Jorge Guitián y Carmen Ordiz y los cocineros Ricardo Sanz (una Estrella Michelin y tres Soles Guía Repsol), Jose Antonio Campoviejo (una Estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol), Diego Fernández (una Estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol) y Alejandro Villa (chef de la Guía Michelin y Guía Repsol) entronarán al mejor aperitivo del país. Su elección ponderará la originalidad, presentación, equilibrio de sabores y viabilidad en servicio.

El Campeonato de España. El Aperitivo Perfecto cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Avilés, , localidad elegida Capital Española del Aperitivo 2026, Vermut Picofino, Regala Restaurantes, Singularu Joyas, Sal Maldon y Ucayc.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La insostenible situación» en una residencia de mayores en León: 3 trabajadoras para 100 internos
  2. 2 La expulsión del líder de Orgullo Cazurro abre un cisma entre Policía Nacional y Cultural
  3. 3 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  4. 4 La segunda mejor pizza de España está en pleno corazón del barrio Húmedo
  5. 5 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España
  6. 6 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España
  7. 7 La «grave irresponsabilidad» de no tener interventor: otro mes con retraso en el cobro de nóminas
  8. 8 Una revista internacional se hace eco de una investigación de la ULE sobre la caza
  9. 9 Arranca el juicio por un parricidio en Valderrueda y las lesiones a su hermano
  10. 10 El frío polar se adueña de León y deja casi diez grados bajo cero en varios puntos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León entra en la élite nacional del aperitivo y opta a coronarse con el mejor del país

León entra en la élite nacional del aperitivo y opta a coronarse con el mejor del país