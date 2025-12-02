León entra en la élite nacional del aperitivo y opta a coronarse con el mejor del país Los vencedores competirán el 10 de diciembre en Avilés por hacerse con el título tras ser elegidos finalistas del 'Campeonato de España. El Aperitivo Perfecto'

El aperitivo leonés que opta a convertirse en el mejor de España.

Tres establecimientos hosteleros de Castilla y León han entrado a formar parte de la élite nacional del aperitivo y aspiran a ostentar el título nacional. La cafetería Los Rubios (Avila), Vayco (Valladolid) y Taberna Leña al Mono (León) han sido seleccionados para disputar la final del 'Campeonato de España. El Aperitivo Perfecto', para la que solo se han clasificado las 16 mejores propuestas del país.

Al certamen, que arrancó el 14 de noviembre y se prolongó hasta el 30 de ese mismo mes, concurrieron más de un centenar de participantes de todos los rincones de España con propuestas muy dispares dividas en dos categorías: mejor aperitivo clásico y mejor aperitivo moderno. La final se disputará el miércoles 10 de diciembre en Avilés.

La iniciativa gastronómica, organizada por la empresa Idea Redonda, reconoce la creatividad, la técnica y el sabor en un formato tan emblemático y popular como es el aperitivo, poniendo en valor la excelencia. Invita, además, a los hosteleros al desafío, retándoles a condensar en apenas unos bocados una propuesta ganadora.

Aperitivo de Los Rubios (arriba), de Vayco (abajo izquierda) y de Leña al Mono (abajo derecha).

Los Rubios compite en la sección clásica con una hamburguesita de ternera avileña enmarcada en un mollete y acompañada por mermelada de tierra de bacon crujiente y quesos edam, cheddar y de cabra.

A esa misma categoría Vayco concurre con una propuesta de toma pan y moja; mejillones gallegos en salsa de vermú.

Ya en el ámbito de la modernidad, Leña al Mono hermana trucha escabechada y crujiente de cecina en apenas dos bocados, acompañándolos de micromezclum y una mahonesa de escabeche. Todo ello sobre pan de calabaza y pipas

El certamen, un éxito absoluto de participación y ventas, ha brindado a los comensales la oportunidad de puntuar las creaciones gastronómicas tras su degustación. Su veredicto ha sido crucial para elegir a los finalistas en un proceso tan democrático como lo es el propio aperitivo y el tardeo, al que rinde tributo y pone en valor.

Un jurado profesional tendrá ahora la última palabra. Los críticos gastronómicos Jorge Guitián y Carmen Ordiz y los cocineros Ricardo Sanz (una Estrella Michelin y tres Soles Guía Repsol), Jose Antonio Campoviejo (una Estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol), Diego Fernández (una Estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol) y Alejandro Villa (chef de la Guía Michelin y Guía Repsol) entronarán al mejor aperitivo del país. Su elección ponderará la originalidad, presentación, equilibrio de sabores y viabilidad en servicio.

El Campeonato de España. El Aperitivo Perfecto cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Avilés, , localidad elegida Capital Española del Aperitivo 2026, Vermut Picofino, Regala Restaurantes, Singularu Joyas, Sal Maldon y Ucayc.