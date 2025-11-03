Carlos Mazón dimite un año después de la Dana: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida» El ya expresidente de la Generalitar Valenciana da un paso atrás tras consensuarlo con Núñez Feijóo y evita convocar elecciones dejando en manos de PP y Vox el nombramiento de un sustituto

Leonoticias León Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:48 | Actualizado 10:28h.

Carlos Mazón es ya expresidente de la Generalitat Valenciana. Este lunes 3 de noviembre anunciaba en una breve comparecencia de prensa su dimisión a pocos días del primer aniversario de la dana que acabó con la vida de 229 personas en la comunidad. «He cometido errores y pido perdón. Voy a vivir con ellos toda mi vida. Pero esos errores nunca han sido por cálculo político o mala fe», concluía en su comparecencia.

Unas palabras que llegan tras reunirse el domingo con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Aunque deja el cargo, evita hablar de elecciones y deja en manos de su partido y Vox que nombren a un nuevo presidente.

Mazón ha reconocido no haber tenido la «visión política» de actuar en los primeras horas de la riada, pero ha reivindicado su gestión y también ha trasladado la responsabilidad al Gobierno central por no ofrecer información precisa el 29 de octubre de 2024. Además, ha explicado que se va para no ser la excusa para la inacción en la reconstrucción que le atribuye a Pedro Sánchez.

«Ya no puedo más. Sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción», dijo Mazón en un discurso en la sede de Gobierno, días después del funeral de Estado en que fue increpado por las familias. Aunque deja la presidencia, seguirá como diputado.