Equipo de Gobierno y UPL no comparten visión sobre la conversión de bajos en viviendas en León Mientras el alcalde asegura que la actual ordenanza «ya contempla varias zonas de la ciudad», los leonesistas reclaman «agilizar trámites para aumentar el parque de viviendas para los ciudadanos»

Hace unos años que facilitar la reconversión de locales comerciales y oficinas situados en los bajos de edificios en León se marcó como una tarea del equipo de Gobierno local. Tanto es así, que a principios de este 2025 se encargó un estudio al Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (ILRUV) para modificar la ordenanza y ampliar las zonas en las que se permite esta posibilidad.

Tras la publicación de un artículo en Leonoticias sobre este tema, el grupo muninicipal de UPL en el Ayuntamiento de León lanzaba una nota de prensa en la que urgía «a activar ya la conversión de locales y oficinas vacíos en viviendas ante la falta de alquiler en la ciudad«.

La respuesta del alcalde, José Antonio Díez ha sifo que ya «hay una parte de zonas que ya están recogidas en la ordenanza -PGOU-. En la última propuesta, que no sé dónde está», reconoce el regidor, «se incluían barrios y zonas ya aprobadas, no solo el casco histórico. Hay que analizar lo que nos reclaman -UPL-, pero la ordenanza contempla otras zonas de la ciudad», afirma Díez.

En este mismo acto ha coincidido el alcalde con Eduardo López Sendino que ha comentado como «esta semana hemos vuelto a reiterar que agilicen trámites para que todos los barrios de la ciudad, con multitud de locales y oficinas puedan ser vivienda». El portavoz de UPL en el consistorio leonés ha añadido que «hay falta de vivienda y es importante que haya un nuevo parque, que no sea de turistas y sí para el alquiler. El equipo de gobierno encargó al ILRUV la modificación de la ordenanza y todavía estamos esperando para que exista ese parque», concluye Sendino.