Equipamiento adquirido por la Diputación de León.

El equipo de los bomberos para rescates acuáticos: 25 neoprenos y 60 botas

La Diputación de León ha adquirido trajes de neopreno, botas, chalecos y diferente material para facilitar las actuaciones que llevan a cabo en el agua los profesionales de este servicio con una inversión de 43.000 euros

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:01

Comenta

Los profesionales del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la Diputación de León cuentan con nuevo equipamiento para actuar en emergencias acuáticas. El vicepresidente y diputado de Protección Civil y SEPEIS, Luis Alberto Arias, ha supervisado la recepción del material, que ha supuesto una inversión de 43.302,46 euros y que ha sido entregado en la nave central del servicio, ubicada en el polígono de Villacedré.

El equipamiento adquirido son 25 trajes de neopreno, diez trajes secos, 60 pares de botas de rescate acuáticas, 25 chalecos salvavidas, 25 cascos de rescate técnico, 25 guantes de neopreno, 25 bolsas de rescate, 10 vadeadores, 17 aletas y 25 navajas de rescate.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que en abril cumplió dos años en funcionamiento, ha realizado más de mil intervenciones desde entonces, entre las que destacan las asistencias, incendios y rescates.

Cuatro parques ya activos

Actualmente son cuatro los parques en activo, situados en Valencia de Don Juan, Celada de la Vega, Cistierna y Villager de Laciana, en los que trabajan 40 bomberos y 20 cabos, todos ellos funcionarios y a los que se sumarán otros 25 profesionales en el momento en el que se haya resuelto la oferta pública de empleo convocada recientemente. Además, hay un jefe de servicio y un suboficial al mando.

Otros cinco parques están en proceso de construcción y darán cobertura a las zonas de Villafranca del Bierzo, La Bañeza, Bembibre, Sahagún y La Pola de Gordón, los tres últimos ya en licitación por un importe de 3,97 millones de euros.

En cuanto a inversiones destaca la efectuada en vehículos, que supera los seis millones de euros y que incluye cuatro furgones de salvamento, 25 autobombas de diferentes formatos, una autoescalera, cinco automóviles y cuatro embarcaciones, además de una cuña quitanieves y carrozado de caja. El presupuesto de 2024 ascendió a 9,3 millones y en 2025 alcanza 5,1 millones.

Te puede interesar

