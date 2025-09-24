Dos trabajos de la ULE optan al premio de Mejor Tesis Doctoral La Cátedra AgroBank reconoce la investigación de excelencia en el ámbito agroalimentario, así como la promoción de la transferencia de conocimiento científico y técnico entre investigadores

Dos tesis doctorales llevadas a cabo en la Universidad de León han sido seleccionadas como finalistas del IX premio de la Cátedra AgroBank a la Mejor Tesis Doctoral. Este galardón, por el que en esta edición compiten otros cuatro finalistas de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Cádiz, reconoce la excelencia en los ámbitos de la innovación, calidad o seguridad agroalimentaria, a la vez que contribuye a impulsar la carrera profesional de su autor.

La primera tesis finalista de la Universidad de León la firma Coral Barcenilla, con su trabajo 'Evaluación de metodologías de análisis de microbiomas y agentes de bioconservación para la mejora de la calidad y seguridad de carne y productos cárnicos'. Esta tesis contribuye a la obtención de productos cárnicos seguros mediante estrategias combinadas de control microbiológico, utilizando metodologías de secuenciación del ADN como herramienta innovadora para estudiar el microbioma de los productos cárnicos y sus ambientes de procesado asociados, y aplicando agentes de bioconservación capaces de modular el microbioma de productos cárnicos.

La segunda finalista es Estíbaliz Lacalle, con la tesis 'Incremento de la eficiencia reproductiva de la cría porcina mediante la aplicación de nuevas técnicas avanzadas de análisis de la cromatina espermática y selección por coloide'. La tesis arroja una decena de resultados sobre la evaluación del estado de la cromatina espermática que considera deberían ensayarse con estudios de fertilidad para obtener conclusiones robustas sobre la utilidad de estas técnicas para mejorar y predecir la fertilidad de los verracos, lo que aportaría información útil y potencialmente aplicable al sector porcino.

Hasta 5.000 euros de premio

El jurado está formado por Antonio J. Ramos, director de la Cátedra AgroBank, y los miembros de su Comité Asesor Científico Técnico. El Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Cátedra AgroBank, que se conocerá en las próximas semanas, está dotado con 5.000 euros y el accésit, con 1.000 euros.

La tesis ganadora del año pasado fue la de Ana Arias, doctora por la Universidad de Santiago de Compostela, con el título 'Convertir los biorresiduos en biomateriales y productos bioactivos: un ámbito de la economía circular'.

La Cátedra AgroBank 'Calidad e Innovación en el sector agroalimentario' de la UdL, creada en 2016, tiene entre sus objetivos fundamentales el reconocimiento de la investigación de excelencia que se está desarrollando en el ámbito agroalimentario, la promoción de la transferencia de conocimiento científico y técnico entre investigadores, profesionales del sector y clientes de la entidad financiera, así como el impulso de la calidad y la innovación en el ámbito agroalimentario.

