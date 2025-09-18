Un avance internacional liderado por el CSIC abre nuevas vías terapéuticas para un cáncer hepático de mal pronóstico Se trata del quinto tumor que más fallecimientos causa en España

Un equipo del Centro de Investigación del Cáncer (Universidad de Salamanca-CSIC) liderado por Javier Vaquero, en colaboración con Isabel Fabregat (IDIBELL, Barcelona), ha desarrollado un estudio clave publicado en la revista Signal transduction and targeted therapy que propone una estrategia innovadora para frenar el crecimiento del colangiocarcinoma, un tipo de cáncer hepático de mal pronóstico. Este trabajo identifica una nueva diana terapéutica que permite bloquear el avance tumoral de forma específica y con menos efectos secundarios

Los resultados de la investigación son un hito en la comprensión de los mecanismos que regulan el crecimiento tumoral en el colangiocarcinoma y ofrece una base sólida para el desarrollo de futuras terapias más eficaces y seguras.

El colangiocarcinoma intrahepático es un tumor maligno que nace en los conductos que recogen la bilis en el hígado y la llevan hasta el intestino delgado. Se trata de un tumor muy difícil de diagnosticar en las primeras etapas de desarrollo por la ausencia de síntomas específicos, lo que dificulta enormemente la posibilidad de que estos tumores sean eliminados quirúrgicamente, el único tratamiento con potencial curativo que existe en la actualidad. Por ello, la mortalidad asociada a este tumor es muy alta, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2023 fue el quinto tumor que más fallecimientos causó en España.

Además, aunque la aprobación de la inmunoterapia ha supuesto un avance para el tratamiento de estos tumores, la mayoría de los pacientes no responde adecuadamente, por lo que es necesario buscar nuevas estrategias terapéuticas.

En este contexto, surge el estudio recientemente publicado en la revista Signal Transduction and Targeted Therapy de la editorial Springer Nature, en la que se ha identificado una nueva vía potencial de tratamiento para intentar aumentar la supervivencia de estos pacientes.

La investigación ha sido liderada por Javier Vaquero, líder del Laboratorio de tumores hepatobiliares en el CSIC-Universidad de Salamanca, en estrecha colaboración con Isabel Fabregat, que es líder del grupo TGF-beta y cáncer en el IDIBELL. Los dos son investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red en el Área temática de Enfermedades Hepáticas (CIBEREHD) del Instituto de Salud Carlos III. Este trabajo ha sido financiado en su mayor parte por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el CIBEREHD.

Identificación del problema

En los últimos años, se están evaluando múltiples dianas terapéuticas con el objetivo de aumentar la eficacia de la inmunoterapia. En esta línea, se han probado en varios ensayos clínicos inhibidores de la vía de señalización del TGF-? debido al potente papel inmunosupresor de esta vía. Sin embargo, los ensayos clínicos han resultado fallidos.

El estudio de Vaquero representa un importante avance en el conocimiento del colangiocarcinoma. Tradicionalmente, se ha pensado que la vía de señalización TGF-? favorece el desarrollo de tumores, por lo que muchos esfuerzos terapéuticos se han centrado en bloquearla. En cambio, este estudio demuestra que, en el caso del colangiocarcinoma, la vía TGF-? en realidad frena el crecimiento de las células tumorales, por lo que inhibirla directamente puede ser perjudicial y favorecer la progresión del tumor en determinados contextos.

«Nuestros resultados muestran una diferencia muy importante con respecto a otros tumores hepáticos como el carcinoma hepatocelular, que podrían explicar el fallo de los ensayos clínicos con estos inhibidores», explica Fabregat.

Bloquear el crecimiento del tumor

Para evitar estos efectos indeseados, los investigadores han centrado sus esfuerzos en dos proteínas, NOX4 y NOX1, que se expresan específicamente en un tipo celular dentro del microambiente tumoral, los fibroblastos asociados al cáncer, los cuales dan soporte y alimentan a las células tumorales.

La investigación ha demostrado que la inhibición simultánea de estas dos proteínas con Setanaxib logra frenar la progresión tumoral en modelos preclínicos, sin afectar negativamente a las células tumorales ni a otros tejidos. El uso de este inhibidor dual de NOX4/NOX1 permite atacar específicamente el microambiente tumoral, debilitando el soporte que el tumor necesita para crecer y resistir a los tratamientos.

Los resultados en cultivos celulares y modelos animales muestran una reducción significativa del crecimiento tumoral y una mejora en la infiltración de células inmunitarias beneficiosas, lo que podría potenciar la eficacia de la inmunoterapia en futuros estudios del grupo liderado por Vaquero.

«El Setanaxib es una molécula con mucho potencial que ya se está probando a nivel clínico en otros tumores con características similares, lo que podría acelerar su posible aplicación en pacientes con colangiocarcinoma. Además, nuestro estudio abre la puerta a nuevas combinaciones terapéuticas que podrían mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes», destaca Vaquero.

Esfuerzo internacional

Además del esfuerzo experimental llevado a cabo por los doctores Ester González-Sánchez y Josep Amengual, pertenecientes a los grupos de Vaquero y Fabregat, esta investigación es fruto de una colaboración nacional e internacional y multidisciplinar, que ha involucrado a numerosos centros de excelencia en biomedicina y oncología pertenecientes a redes nacionales colaborativas, como el CIBEREHD, y a la Red Europea para el estudio de Colangiocarcinoma (ENS-CCA) y a la COST Action CA22125 - Precision BTC Network. Esta sinergia nacional e internacional demuestra la necesidad de la colaboración para llegar a la excelencia científica y a una investigación traslacional de calidad.

Se trata, de un avance significativo frente a uno de los tumores cuya incidencia ha crecido en los últimos años. Según apunta SEOM, el colangiocarcinoma intrahepático representa ya el 3% de los cánceres del sistema digestivo, lo que lo convierte en un problema de salud pública importante