Diez recuerda que Cerdán ya «manipuló» sus primarias y pide a Sánchez asumir responsabilidades

Jueves, 12 de junio 2025, 23:04 | Actualizado 23:24h.

Si alguien tiene motivos para no sorprenderse de la crisis que está viviendo el Partido Socialista, tras hacerse públicas las escuchas de la OCU que señalan al secretario de Organización, Santos Cerdán, como protagonista de una presunta trama de corrupción, ese es el alcalde de León.

Tanto Koldo García, como el ministro Ábalos, y más tarde Cerdán, han marcado la carrera política de José Antonio Diez tratando de desbancarle del liderazgo de la Agrupación Local de León por sus discrepancias con el partido y el Gobierno de España.

En el programa de La Brújula, de OndaCero, con Rafa Latorre, ha reconocido vivir un día «triste para el partido y para la democracia» en el que se ha puesto en entredicho los avances de la regeneración política del país.

Diez ha sido contundente con los nombres aparecidos en esta trama: «No es algo que me sorprenda», señaló. Todo ello tras una relación «bastante tensa y compleja» que ha mantenido con todos ellos desde su llegada a la Alcaldía de León, en 2019.

Uno de los capítulos que relató el regidor leonés tuvo como conexión las declaraciones de este jueves, 12 de junio, del secretario general del PSOE, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien afirmaba que las primarias en el partido tienen «máximas garantías de limpieza». Sobre esto, Diez recordó que en 2022, Santos Cerdán «impulsó y manipuló» el censo de la Agrupación Local, una de las más grandes del país, «para intentar derrocarme». «Si eso es limpieza...», reflexionó.

Al secretario local «no le sorprende» que se cambien votos porque, insistió, él lo sufrío «en primera persona» en su proceso de primarias. La situación fue tal, que Diez se planteó «ir como independiente» a las Municipales de 2023, aunque finalmente los militantes mostraron su apoyo con una victoria ante Pilar Carnero. En ese momento se contabilizaron «una manipulación de 250 militantes llegados de otros lugares de la provincia», pero los afiliados dieron «un revolcón al partido y a estas artes» que ejercían desde la dirección del partido, tanto a nivel federal como provincial. También hubo polémica en las últimas primarias a la secretaría general del PSOE de León.

Pide responsabilidades a Sánchez

El líder local socialista ha afirmado que se ha sentido «defraudado» como miembro del partido y como «defensor» del legado de muchos socialistas: «Me indigna de una manera que no se puede soportar».

Por todo ello, Diez se ha dirigido a Pedro Sánchez para pedir «explicaciones a la militancia» que vayan más allá de unas «declaraciones vagas y generales». Todo esto en un contexto de «daño al PSOE y a la militancia» que reclama ahora una «asunción clara de responsabilidades» y en defensa del partido: «Unos pocos garbanzos negros no pueden tirar un proyecto de 140». El alcalde reclama la convocatoria de un congreso general extraordinaria y asumir responsabilidades al presidente del Gobierno, para el que ya no vale un «no lo sabía o no me enteré» porque esos cargos, ministros y secretarios «tuvieron que ser nombrados por alguien», reflexionó.