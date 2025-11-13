Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024» El alcalde de León explica cómo se procederá a la devolución de las liquidaciones de 2025 tras derogar el TSJ la ordenanza aprobada en diciembre

Rubén Fariñas León Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:03

El Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de León sigue trabajando en la devolución de los recibos de la tasa de basura, correspondiente al año 2025, cobrados en el mes de septiembre y cuya ordenanza derogó el Tribunal Superior de Justicia.

Tal y como avanzó Leonoticias, la sentencia del TSJ tumbaba la ordenanza, y en consecuencia la tasa, y obligaba a dar marcha atrás a las liquidaciones, con un recibo medio de 100 euros, que los leoneses estaban empezando a recibir en sus domicilios.

Se emitieron «unos 6.000 recibos», tal y como ha explicado el alcalde José Antonio Diez, durante la inauguración de la Feria del Vehículo de Ocasión, que confirmaba que cada una de estas liquidaciones, cobradas y pagadas por los leoneses, serán devueltos en las próximas fechas.

Esta situación ha generado una tarea extraordinaria en la gestión administrativa y se afirma que «en pocos días» se cursarán las devoluciones para esas 6.000 viviendas que ya habían hecho el pago del impuesto ahora anulado.

Con respecto a la tasa de 2024, que llegó en el mismo recibo que la de 2025, la misma sigue vigente y se va a liquidar a los ciudadanos. «Esa tasa no se cobró ni se hizo efectiva en 2024, pero hay que cobrarla igualmente», ha explicado el regidor. Diez recuerda que es una «obligación legal y de la que no se puede eximir» a los ciudadanos, por lo que debe ser abonada.

En definitiva: la tasa de 2024 se debe abonar, tal y como se informa en el recibo correspondiente; mientras que la de 2025 se devolverá a aquellos que ya la abonaron y se emitirá una nueva liquidación acogiéndose a la ordenanza de 2024, que vuelve a estar vigente tras derogarse la de 2025.