Diego Moreno renuncia a su cargo en las Cortes pero seguirá como procurador

El procurador leonés Diego Moreno ha anunciado este martes su renuncia al puesto de secretario primero de la Mesa de las Cortes de Castilla y León después de haber estado involucrado en el caso de los 'micrófonos abiertos' durante el Debate de Política General de la pasada semana.

Moreno, que estaba en el grupo de parlamentarios socialistas que realizó críticas a Carlos Martínez, nuevo líder del PSOE de Castilla y León, sin percatarse de que estaban los micrófonos abiertos, ha exigido, en primer lugar, que no se pongan en su boca «palabras que no he renunciado».

«Se ha afirmado que tomé parte en esa conversación privada que, accidentalmente, quedó registrada en el hemiciclo de las Cortes. Como se puede comprobar en la grabación esto no es cierto», ha expresado Moreno.

Sus explicaciones

El parlamentario leonés ha renunciado al puesto, «lo que parece que es la voluntad de la nueva dirección del PSCyL», por «lealtad» a su partido y por «devoción a las ideas que representa». «Y de allanar, si de eso se tratara, el camino de la nueva cúpula del PSOE de Castilla y León», ha expresado Moreno, que seguirá como procurador «trabajando por León y por el futuro de los leoneses y de las leonesas».

Considera, además, que una sanción por esas supuestas palabras en el micrófono abierto sería algo «inaceptable» en un partido donde «siempre se ha abogado por la pluralidad y han cohabitado distintas corrientes de pensamiento». «Ana Sánchez, José Luis Vázquez y Alicia Palomo son tres de los mejores parlamentarios con que cuenta el grupo socialista en la actualidad y, en mi opinión, sería un tremendo error separarlos de sus actuales responsabilidades», insiste.

Moreno recalca que acatará las decisiones de la ejecutiva autonóica y «trabajar por un proyecto política de progreso».