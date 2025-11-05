El día en el que no habrá servicio de limpieza de calles en León La festividad de San Martín de Porres, patrón del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos, es el motivo por el que este servicio no se prestará

Imagen de archivo de un barrendero en la ciudad de León.

La festividad de San Martín de Porres, patrón del personal del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos del Ayuntamiento de León, es el motivo por el que este servicio no se prestará durante este jueves, 6 de noviembre.

Por este motivo, durante la jornada de este jueves no habrá servicio de limpieza viaria ni de recogida de basura y el Ayuntamiento de León recomienda a los vecinos de la ciudad que, «en la medida de lo posible, reduzcan el depósito de residuos en los contenedores».

El servicio se reanudará con normalidad, aseguran desde el Ayuntamiento de León, el viernes 7 de noviembre.

