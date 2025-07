El descendiente de reyes leoneses que puede tener el mayor árbol genealógico de España

Alberto P. Castellanos León Jueves, 31 de julio 2025, 08:19 Comenta Compartir

Hay que echarle imaginación pero, por un momento, nos vamos a situar en un municipio con la población de La Bañeza o Astorga. Ahora, sin tener en cuenta la distancia ni el tiempo, todos esos habitantes -más de 10.000- son nuestros antepasados conocidos. Eso es lo que podría conseguir el leonés Fernando Martínez Pariente tras una investigación titánica que le ha llevado a descubrir cientos de personajes y sus historias tras analizar los documentos que su familia recogió en un caserío en la provincia de León.

«Fuimos en 2009 mi padre y yo al caserío de Villabonillos que está a cuatro kilómetros al norte de Valencia de Juan, Ahora está hecho una ruina total. No quedan techos ni suelos, solo quedan cuatro retazos de paredes. Esa visita hizo renacer en mí el interés porque los papeles los teníamos archivados en carpetas desde hace más de cuarenta años. Me dije: me apetece tremendamente empezar y me metí en ello. Empecé a ver, a ir aquí al archivo diocesano de León a ver partidas de bautismo, matrimonio y entierro. Luego a Valladolid, Zamora, Palencia, Astorga, Oviedo… Ahora tengo 10.000 y pico personas en mi árbol genealógico», comenta Fernando sobre cómo inició un proceso que no ha terminado. «Hace unos días estuve aquí en el Archivo de León mirando sobre Cubillas los Oteros, que era el pueblo de mi abuelo paterno. Y he encontrado cosas que no había encontrado antes, porque no las buscaba exactamente porque otra vez había ido buscando determinados apellidos y ahora cogí el libro entero y tomé nota de treinta personas en poco más de una hora».

Fernando Martínez Pariente mostrando algunos de los documentos con los que realiza su investigación. A.P.C.

Entre esas más de diez mil personas que figuran en su árbol genealógico, posiblemente el mayor de toda España, hay relatos de todo tipo: expediciones, guerras, descubrimientos, inventos, rescates, series de televisión, piratas, música y personajes históricos. Muchos personajes históricos, como por ejemplo los monarcas del Reino de León: hasta once reyes leoneses aparecen en una de las ramas que Fernando comienza a desentrañar siguiendo el hilo de su madre, su abuelo, bisabuela, tatarabuelo…

«Aquí se lee Alfonso el Onceno»

La clave está en uno de los documentos más valiosos que posee Fernando. Es un árbol genealógico con un texto alrededor «y en él se explica quiénes son cada uno de los antepasados de los más antiguos. Y aquí es donde se lee 'Alfonso el Onceno -Alfonso XI de León-, y ahí dije, ¡ostras!. A partir de ahí, seguir la rama es fácil porque con los reyes se tiene muy claro su ascendencia. Llegué así a Ordoño II y hasta Liuverico (sin ascendencia documentada)», padre del rey godo Leovigildo, aunque otros estudios lo consideran hijo de Amalarico, con lo que esa rama de ancestros de Fernando Martínez Pariente podría crecer ya que «por ese lado, por una rama de las cientos de ramas que hay, he llegado a 47 generaciones atrás», gracias a esos papeles que aparecieron en el caserío de Villabonillos, que es de la familia de mi madre «pero he encontrado, por ejemplo, que allí trabajaron antepasados de mi padre como aparceros en el siglo XVIII», añade Fernando como nota curiosa.

Aunque para notas curiosas, las historias, imposibles de condensar todas en una entrevista, de las que da cuenta en su libro 'Lo que encontré en unos papeles: un viaje en el espacio-tiempo'. En sus más de 400 páginas llenas de documentos y entre miles de nombres -Fernando pide paciencia- se esconden cientos de historias increíbles.

La cofradía más antigua de León

Desde su antepasado Juan Ortega de Prado, que escaló las murallas de Granada para rendir a los nazaríes a los Reyes Católicos en 1492 o descubrir que la de Minerva y Vera Cruz era la cofradía más antigua de la Semana Santa de León: «Ni en la propia cofradía lo sabían«.

Mapa con la ubicación del Caserío de Villabonillos y su estado actual; cómo estaba a finales del siglo pasado; y Fernando Martínez Pariente con su libro.

«Entonces mi padre, que era compañero de trabajo de un preboste de esa de esa cofradía, le dio varias copias de los estatutos porque que no sabían que eran tan antiguos», comenta sobre este caso que hizo que esta Real Cofradía supiera de su existencia en 1513 y o en 1521 como creían hasta entonces.

El libro también recoge a personajes, antepasados de Fernando Martínez Pariente, como José de Terán, inventor de un globo aerostático para dar la vuelta al mundo en once días que no llegó a patentar; Francisco de Robaga Noriega, que fue el confesor del rey; Antonio Pimentel de Prado. «que fue embajador de España en Suecia y dicen que amante de la reina Cristina de Suecia»; o un hombre de Fernando VII cuando estaba exiliado en Francia: «Le mandó a España a investigar cómo iban las cosas, le descubrieron, mataron y enterraron debajo de un montón de estiércol para que no le encontrara nadie», relata el autor de 'Lo que encontré en unos papeles'.

Entre todas estas historias, Fernando destaca la de «un Prado que iba en la expedición que descubrió Australia. Salieron del puerto de Callao -Perú- y en Vanuatu abandonó Quirós, que era el jefe de la expedición, forzado por su tripulación y volvió a México. Los otros siguieron y llegaron a Manila. Diego de Prado era el que hacía los mapas, que los consulté en Simancas, y comparando con los actuales descubrí la isla Villabonillos, el cabo Sahagún, isla Renedo, la cala Albires o las islas Mayorga«.

«¿Cómo le va a interesar esto a otros?»

«Me puse a buscar antepasados para hacer un árbol genealógico, tengo un programa muy sencillo y me puse a rellenar y a rellenar con todos estos papeles, porque Francisco Joaquín de Prado debía no estaba seguro de que su ascendencia sobre Villabonillos fuera aceptada generalmente. Entonces hizo muchos árboles genealógicos que demostraban que él tenía derecho y esos árboles genealógicos han sido una mina de información para mí», comenta Fernando Martínez Pariente que añade como completo toda esa información en innumerables archivos. Hasta que llegó un momento en el que un amigo le hizo una pregunta: «¿Por qué no escribes un libro con todo esto que merecería la pena? Y yo dije, si en mi familia apenas hay nadie que le interesa, cómo le va a interesar a los de fuera. Pero me pareció buena idea para que todo lo que he descubierto no se perdiera».

Fernando pensaba en la autopublicación pero a través de Héctor Escobar llegó a ser publicado por la editorial Duerna:»Me dijo que haríamos unos 300 ejemplares y yo le respondí que sería mucho e hicimos cien. Son cuatro o seis para el depósito legal y los demás para la venta, Y se han vendido todos menos seis que están en la librería Universitaria. Está la biblioteca de León en Santa Nonia y la Biblioteca Nacional».

Una carrera literaria que puede tener continuidad próximamente pero Fernando Martínez Pariente guarda ese futuro mientras su constante investigación no frena y sigue acumulando un material que apasiona a aquel que se acerque hasta él.