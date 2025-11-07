Desarrollan un taller en León para ayudar a entender las facturas de luz y gas Bajo el título «¡Que no te engañen!», el COP El Candil, del barrio del Ejido continúa con la realización de diversos talleres y charlas que pretenden ayudar a la población a comprender mejor elementos cotidianos

Leonoticias León Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:10

Bajo el título «¡Que no te engañen!», el COP El Candil, del barrio del Ejido continúa con la realización de diversos talleres y charlas que pretenden ayudar a la población a comprender mejor elementos cotidianos como las facturas y poder ayudar así a llevar la economía doméstica de manera más eficiente.

Las sesiones se desarrollarán, en su local de la calle Antolín López Peláez número 4, el lunes 10 de noviembre a las 19:00, centrada en la Factura del Gas y el jueves 13 de noviembre a la misma hora, sobre la Factura de la Luz en este caso.

En ellas se abordarán los diferentes apartados que podemos encontrar en este tipo de documentos con el objetivo de que sean entendidos mejor por parte de la ciudadanía, puedan llevar a cabo una gestión de la energía de manera más eficiente y estar al tanto de posibles fraudes.

La iniciativa, cuya asistencia es gratuita y hasta completar aforo, pretende ser un servicio más a la población trabajadora de la ciudad y tendrá continuidad con actividades del estilo a lo largo del curso.