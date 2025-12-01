Denuncian el «deterioro» de la Atención a la Diversidad y la «falta de respeto» a los especialistas en León Unión del Pueblo Leonés pone el foco en la mala situación que atraviesan los especialistasde Audición y Lenguaje en Castilla y León

La secretaria de Educación de UPL y concejala en el Ayuntamiento de León, Sheila Fernández, acompañada por los integrantes de dicha secretaría, José Vicente Álvarez y Gustavo Díez, denunció este lunes 1 de diciembre en rueda de prensa el «deterioro de la atención a la diversidad en los centros educativos de Castilla y León y la falta de respeto hacia la labor de los maestros especialistas de Audición y Lenguaje». UPL recuerda que el alumnado tiene «ritmos y necesidades diferentes» y que para garantizar una educación inclusiva existen profesionales clave, como los maestros de Pedagogía Terapéutica y los de Audición y Lenguaje, especializados en dificultades cognitivas y comunicativas, respectivamente.

Recientemente, miembros de UPL mantuvieron una reunión con la Asociación de Maestros de Audición y Lenguaje de Castilla y León, que trasladó su preocupación por varios problemas que llevan años sin respuesta por parte de la Consejería de Educación. Una de sus reivindicaciones fue el reconocimiento oficial de sus funciones, que llevan esperando desde 2018, cuando se presentó una propuesta de definición y normativa específica que continúa sin respuesta.

La asociación también denuncia el «abuso de la contratación de maestros con doble especialidad», especialmente en Zamora y Salamanca, donde el 63 por ciento y el 58 por ciento de las plazas exige este doble perfil. «Desde UPL consideramos que esta práctica reduce la calidad de las intervenciones, ya que ambos roles requieren atención y trabajo diferenciados y especializados», señaló Fernández.

Respecto a las ratios acordadas en enero de 2022, añadió la secretaria de Educación, no han sido tan positivas como anunció la Consejería y solo se han tenido en cuenta los alumnos con dificultades importantes (ACNEE), dejando fuera a un gran número de estudiantes que también requieren apoyo para avanzar en sus aprendizajes, cuando «la Ley dice que todos los alumnos con necesidades deben recibir respuesta especializada, pero no se está cumpliendo». Otro punto es el acuerdo aprobado en septiembre de 2025 para aumentar el número de orientadores educativos sin aumentar el número de especialistas. De poco, apunta Fernández, sirve diagnosticar más necesidades si no habrá profesionales suficientes para atenderles después.

Necesario dar respuesta a una demanda que aumenta

UPL subraya que la falta de profesionales también afecta a la etapa de Secundaria, dado que la presencia de maestros de Audición y Lenguaje en los institutos es mínima y cuando existen no son plazas fijas. En una encuesta realizada por la asociación, el 97 por ciento de los docentes consideró imprescindible esta figura en los IES, y el mismo porcentaje afirmó que sus funciones no pueden llevarse a cabo desde otro perfil docente. Además, el 73 por ciento de los encuestados reconoció haber recibido órdenes de eliminar necesidades de Audición y Lenguaje de los informes del alumnado al pasar al instituto, «lo que podría estar destinado a justificar la desaparición de estos especialistas».

Las necesidades educativas especiales aumentan, especialmente en edades tempranas, y así lo corrobora un informe de la Confederación de Autismo. El alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) ha crecido un 16,5 por ciento en el último curso en Castilla y León, pasando de 1.857 a 2.164 alumnos, de los que el 86 por ciento está escolarizado en centros ordinarios.

UPL expresa su preocupación por la situación del Centro de Educación Especial Sagrado Corazón, donde «aunque se ha aplicado una solución temporal para este curso, el crecimiento de matrícula previsto hará imposible mantener la situación actual sin ampliación inmediata de un nuevo centro» , afirmó Fernández, que ve «inadmisible que se plantee esperar seis o siete años para un nuevo centro en León, cuando el CEE número 1 de Valladolid se construyó en poco más de dos».