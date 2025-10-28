Cuatro edificios emblemáticos de León habitualmente cerrados abren en noviembre El Colegio de Arquitectos abre las puertas de varios inmuebles que normalmente no se pueden visitar con profesionales que los explicarán

El Colegio Oficial de Arquitectos de León presenta la segunda edición del festival 'León abre sus puertas', que se celebrará el fin de semana del 7 al 9 de noviembre de 2025 y permitirá visitar edificios y rincones emblemáticos de la ciudad guiados por arquitectos. Las visitas, de carácter gratuito, ofrecen al público la oportunidad de conocer secretos ocultos tras las fachadas y los interiores menos accesibles de construcciones representativas de León.

Las visitas a edificios tendrán una duración aproximada de 30 a 45 minutos, mientras que las rutas urbanas se extenderán alrededor de una hora y media. Cada actividad requiere inscripción previa a través del formulario específico de cada edificio o ruta y el aforo se limita a 20 personas por grupo; existe además una lista de reserva que se activará si se libera alguna plaza.

El COAL abrirá por segundo año consecutivo su sede central en el Palacio de Gaviria el viernes 7 de noviembre por la mañana, con una visita guiada por el la arquitecta proyectista de la reforma Belén Martín-Granizo. El Palacio, es un palacete barroco rehabilitado conservando elementos originales y combinándolos con soluciones contemporáneas y bioclimáticas, será una de las paradas destacadas del programa, además de ser la casa de los arquitectos que un año más se enorgullecen de mostrar a sus convecinos.

El programa de la edición 2025 Palacio de Gaviria (Calle Conde Luna 4-6)

Edificio EREN (Avenida de los Reyes Leoneses 11).

Oficina de Correos (Plaza Jardín de San Francisco).

Edificio de viviendas Don Valentín (Avenida de Palencia, 2).

Rutas urbanas por distintos itinerarios de la ciudad.

Todas las actividades serán conducidas por arquitectos voluntarios, expertos en la historia y la intervención de los edificios, que ofrecerán al público una mirada cercana sobre los aspectos más destacados de cada inmueble y del entorno urbano en el que se integran. La participación es gratuita, pero requiere cumplimentar el formulario correspondiente y recibir la confirmación de plaza.