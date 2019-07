Cruz Roja en León atribuye la destitución en Astorga a «trato indebido a mujeres y a ciertos colectivos» Imagen de la sede de Astorga facilitada por Cruz Roja. La actual presidenta, Victoria Seco, habla de una decisión impuesta a su llegada a la organización LEONOTICIAS Miércoles, 17 julio 2019, 14:55

Cruz Roja Española en León salió hoy al paso de la comparecencia del ex presidente comarcal de Astorga Tomás Casanova y voluntarios del colectivo, que han dimitido tras la destitución del anterior, con un comunicado en el que atribuye la no renovación del cargo de Casanova a «las quejas por no actuar según los Principios Fundamentales de Cruz Roja Española», por «trato indebido a mujeres y a ciertos colectivos y asociaciones» que le fueron trasladadas a la nueva presidenta provincial, Victoria Seco.

La presidenta provincial buscó a una persona de confianza para presentar una candidatura que no recibió los avales mínimos para ser nombrada nueva presidenta y elevó la propuesta al presidente nacional para poder nombrarla delegada especial de la asamblea.

«Me piden desde el primer momento, desde la presidencia provincial y autonómica que cambie esa presidencia del comité de Astorga y que la sustituya por una persona de mi confianza. Es una situación que yo realmente no he vivido y que entiendo debería haber sido resuelta a su debido tiempo y por las personas que han recibido estas quejas durante estos cuatro años anteriores», detalló Seco en una nota.

También defendió que la persona propuesta para sustituir al presidente saliente «llega con muchas ganas de trabajar por y para la Cruz Roja de Astorga». «Es muy buena conocedora de la ciudad y de la demarcación y empática con mucha gente que quiere colaborar con la institución en esta localidad. Hay que reconocer que todo fue planteado de una manera precipitada por la urgencia de presentar la candidatura a finales de junio», añadió. Cruz Roja pidió disculpas «por la forma, si ha podido molestar, en la que se habría hecho el planteamiento».