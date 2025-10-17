leonoticias - Noticias de León y provincia

Critican que la Fundación Botín imparta un curso de formación de profesorado en León

CCOO León pide a Educación que revoque la participación de esta entidad privada en los cursos de formación para los profesores en prácticas

León

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:46

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza León ha denunciado que la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha incluido a la Fundación Botín en el Programa de Formación para el profesorado de Educación Infantil y Primaria en fase de prácticas. Será en la quinta sesión, prevista para el 15 de diciembre, bajo el título 'Bienestar emocional del docente, el alumnado y la comunidad educativa'.

Víctor Bejega, secretario general de CCOO Enseñanza León, «considera inaceptable que una entidad privada asuma parte de la formación del profesorado que debe ser competencia exclusiva pública a través de sus Centros de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) y no de un programa externo». «La externalización de esta formación inicial supone una intrusión injustificada, una cesión de responsabilidades a entidades privadas y un cuestionamiento de la propia capacidad formativa pública», lamenta.

Rechazo a la entrada del «poder económico»

Para CCOO el bienestar emocional, tanto docente como del alumnado, está directamente relacionado con las condiciones laborales y de desempeño en el aula. En palabras de Bejega, «el bienestar docente requiere unas condiciones laborales y salariales que reconozcan la labor de los docentes, una reducción de ratios en las aulas, una inversión en recursos, una reducción real de la burocracia y un incremento del número de docentes». «Dudo que el enfoque de la Fundación Botín tenga en cuenta estas cuestiones», apostilla.

Desde CCOO muestran su rechazo a «la inclusión del poder económico en la educación pública a través de programas como éste que intentan trasladar el marco ideológico del neoliberalismo a las aulas y la profesión docente».

Por otro lado, exigen una «mayor transparencia» en la realización y planificación de este tipo de programas, pidiendo que se «clarifique el coste real de esta colaboración, así como los criterios pedagógicos y económicos que justifican la elección de la propia Fundación Botín por delante de las propias estructuras formativas públicas». De esta manera, CCOO piden eliminar la participación de la Fundación y otras entidades privadas en este tipo de formación.

