Critican que la Fundación Botín imparta un curso de formación de profesorado en León

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza León ha denunciado que la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha incluido a la Fundación Botín en el Programa de Formación para el profesorado de Educación Infantil y Primaria en fase de prácticas. Será en la quinta sesión, prevista para el 15 de diciembre, bajo el título 'Bienestar emocional del docente, el alumnado y la comunidad educativa'.

Víctor Bejega, secretario general de CCOO Enseñanza León, «considera inaceptable que una entidad privada asuma parte de la formación del profesorado que debe ser competencia exclusiva pública a través de sus Centros de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) y no de un programa externo». «La externalización de esta formación inicial supone una intrusión injustificada, una cesión de responsabilidades a entidades privadas y un cuestionamiento de la propia capacidad formativa pública», lamenta.

Rechazo a la entrada del «poder económico»

Para CCOO el bienestar emocional, tanto docente como del alumnado, está directamente relacionado con las condiciones laborales y de desempeño en el aula. En palabras de Bejega, «el bienestar docente requiere unas condiciones laborales y salariales que reconozcan la labor de los docentes, una reducción de ratios en las aulas, una inversión en recursos, una reducción real de la burocracia y un incremento del número de docentes». «Dudo que el enfoque de la Fundación Botín tenga en cuenta estas cuestiones», apostilla.

Desde CCOO muestran su rechazo a «la inclusión del poder económico en la educación pública a través de programas como éste que intentan trasladar el marco ideológico del neoliberalismo a las aulas y la profesión docente».

Por otro lado, exigen una «mayor transparencia» en la realización y planificación de este tipo de programas, pidiendo que se «clarifique el coste real de esta colaboración, así como los criterios pedagógicos y económicos que justifican la elección de la propia Fundación Botín por delante de las propias estructuras formativas públicas». De esta manera, CCOO piden eliminar la participación de la Fundación y otras entidades privadas en este tipo de formación.

