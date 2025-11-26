Las Cortes instan a la Junta a rediseñar la oferta de los centros de FP Agraria y poner en marcha otro en León La propuesta de UPL, que llegó a Pleno tras el empate en Comisión, salió adelante gracias al apoyo de PSOE y Grupo Mixto y a la abstención de Vox

El procurador de UPL Mariano Santos en los pasillos durante la segunda jornada del Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Las Cortes de Castilla y León instaron a la Junta a rediseñar la oferta de sus Centros Integrados de Formación Profesional Agraria para garantizar a los alumnos la realización de las prácticas presenciales de los cursos de incorporación a la empresa agraria, así como a habilitar «de forma urgente» otro centro de FP Agraria en la provincia de León para dar servicio «con inmediatez» a todas las solicitudes de formación práctica en estos cursos.

La propuesta, erigida por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y que llegó a Pleno tras el empate obtenido en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Parlamento autonómico, pudo salir adelante gracias al apoyo de los grupos Socialista y Mixto y a la abstención de Vox, pese a que estos últimos consideraron la solución propuesta por UPL como «improvisada».

La breve defensa de la PNL leonesista fue desarrollada por José Ramón García, que consideró que si se quiere dar futuro al campo en Castilla y León se debe dar «relevo generacional» con un mayor número de centros de Formación Profesional en este sector, postura que también fue defendida por Francisco Igea, del Grupo Mixto.

Por su parte, el socialista Miguel Hernández Alcojor consideró que no solo se debe plantear la posibilidad de contar con nuevos centros sino que la Junta tiene que «mejorar las condiciones de los existentes», especialmente en relación a sus trabajadores que, según el procurador abulense del PSOE, sufren «precariedad laboral».

Finalmente, la procuradora 'popular' Carmen Sánchez Bellota defendió la negativa de su partido a apoyar la propuesta de UPL porque el «compromiso y modelo» del PP «se basa en el rigor y la planificación» que, aseguró, realiza el gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco con la FP Agraria, «columna vertebral del sistema primario en Castilla y León», y no en los «gestos vacíos» de los que acusó a la oposición.