Corbatas, pullas por las carreteras y halagos unánimes: Osorio y López se despiden de los Guzmanes

«Hoy es un día importante, porque Pellitero viene en corbata». Ni un detalle se escapaba a un emocionado pleno de la Diputación de León, y el toque de humor lo ponía Javier Santiago Vélez, del Partido Popular, que hacía gala de la sintonía que reina en el salón con representación de PSOE, PP, Vox y UPL en esta legislatura que ya roza el ecuador. Si bien acudir a un pleno en el mes de julio no es el acto más motivante (ni para diputados, ni para periodistas y probablemente tampoco para los lectores), el de este viernes merecía tanto la pena como para lucir, como Pellitero, las mejores galas.

Con los primeros puntos del orden del día aprobados, la mayoría de ellos por unanimidad y sin mayores debates entre los grupos a excepción de los dos primeros sobre modificaciones de créditos al presupuesto, del anexo de personal y de la estructura orgánica de la plantilla que salían adelante con el sí de PSOE y UPL y las abstenciones de Vox y PP, llegaba el momento más emotivo vivido en la sala en los últimos meses.

La nueva vida fuera de la Diputación de las políticas

Tanto Carolina López Arias como Lucía Osorio se sentaban por última vez en la bancada socialista del Palacio de los Guzmanes. Dejan la Diputación de León para cumplir con sus respectivos pactos de gobierno en sus ayuntamientos, y en su lugar entrarán Francisco Javier Álvarez, de la zona de Astorga, alcalde de Santa Marina del Rey; y Javier Salgado, de la zona de Ponferrada, alcalde de Vega de Espinareda. Carolina López regresará a Villagatón, donde es alcaldesa, y Osorio lo hará a Vega de Espinareda, donde seguirá siendo concejala y presidenta de la Junta Vecinal de Burbia.

Abandonan sus puestos en la Diputación a favor de sus compañeros de partido. Para López Arias termina una aventura provincial que arrancó hace seis años. Para Osorio, concluyen los dos años en la institución. Ambas se van con el cariño y el homenaje de sus compañeros y sus rivales, que destacaban, todos ellos emocionados, su trabajo al frente de las áreas de Derechos Sociales y Territorio Sostenible y Transición Ecológica respectivamente.

«Como diputadas habéis demostrado ser muy luchadoras, muy profesionales y buenas personas. Me quito el sombrero porque habéis trabajado mucho» Fernando Prieto Olite Portavoz de Vox en la Diputación de León

El primero en tomar la palabra era el portavoz del Partido Popular, Javier Santiago Vélez, que comenzaba con el chascarrillo de la corbata del socialista Pellitero. Siguiendo con el tono distendido, agradecía a título personal y en nombre de sus agrupación el trabajo de ambas tanto en la Diputación como en sus «preciosos» pueblos, y deseaba que la próxima vez que vaya a Vega de Espinareda a ver a Osorio la carretera esté arreglada y, a López Arias que siga trabajando por Villagatón y pronto vuelva a los Guzmanes.

Uno de los más emocionados era el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, que reconocía que estas son las cosas «que a uno no le gustan». «Como diputadas habéis demostrado ser muy luchadoras, muy profesionales y me quito el sombrero porque habéis trabajado mucho. Tenéis mi respeto, mi admiración y os deseo lo mejor. Sois sobre todo buenas personas y luchadoras, y espero que esto no sea una despedida sino un punto y seguido».

«No puedo estar más agradecido de la labor y de la ayuda que habéis prestado. Vuestro paso ha sido de matrícula de honor» Gerardo Álvarez Courel Presidente de la Diputación de León

También se llevan el cariño de sus compañeros de Unión del Pueblo Leonés que, en palabras de Valentín Martínez, dejan la Diputación «dos profesionales de la política impresionantes». Echarán de menos los leonesistas su «labor intensa, profesionalidad y dedicación» y desea que sus sustitutos continúen el camino que ellas iniciaron.

El discurso más extenso llegaba en boca del portavoz de su partido, Santiago Dorado. Entre chascarrillos con Carolina López por el dinero que hace desembolsar a su área, Hacienda, en beneficio de Derechos Sociales, les pedía que siguieran trabajando en sus pueblos como lo han hecho en la casa de los leoneses. De López Arias destacaba su importante papel durante los años de la pandemia, donde consiguió sacar adelante su área a pesar de la complicada situación. De Osorio, su capacidad de «solvencia» para afrontar temas complicados como Gersul «todo hecho desde la humildad, que es una gran virtud».

En la misma línea cerraba las intervenciones el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel que, también emocionado, recordaba cómo su antecesor, Eduardo Morán, ya le alertó de lo insistente que era Carolina López y que ha demostrado su valía. «No puedo estar más agradecido de la labor y de la ayuda que han prestado. Vuestro paso ha sido de matrícula de honor y espero y deseo que los que os sustituyen estén a la altura porque habéis dejado el listón muy alto», pedía.

Un pleno de cinco mujeres frente a 20 hombres

Antes de un último homenaje con la entrega de un recuerdo, las protagonistas tomaban de forma mucho más breve que sus compañeros la palabra para despedirse del plenario. Una emocionada Carolina López Arias agradecía a compañeros, trabajadores y servicios su labor estos «seis años intensos, como yo» en los que ha sido «un honor poder defender los pueblos». Más escueta se mostraba Lucía Osorio, que reafirmaba la idea de que sus dos años en la Diputación fueron «un honor» y hacía especial mención a los trabajadores del servicio de desarrollo rural y medio ambiente.

Con la salida de las dos diputadas la institución provincial queda más mermada si cabe de representación femenina. De las 25 personas que conforman la Diputación, solo quedan cinco mujer en el organigrama, suspendiendo en paridad completamente.

Otros asuntos aprobados en el pleno

El pleno extraordinario celebrado este viernes ha aprobado, entre otros asuntos, la novena fase del Plan de Juntas Vecinales. En ella 44 pedanías de la provincia recibirán un total de 500.412,87 euros. La institución provincial había resuelto hasta el momento ocho fases de la convocatoria con la concesión de la subvención a un total de 598 entidades locales por un importe de 6.664.514,35 euros.

También se ha aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes para el mantenimiento, vigilancia y control del Camino de Santiago francés durante los años 2025, 2026 y 2027. El presupuesto máximo será de 829.800 euros para las tres anualidades. 264.600 euros por cada año para la contratación de personal y 12.000 euros más por año para los elementos de movilidad.

