Imagen de archivo de la estación meteorológica de Villaceid. L.N

Contrastes térmicos y cielos variables en León este miércoles

La provincia vivirá una jornada marcada por las bajas temperaturas mínimas, intervalos nubosos en la montaña y máximas que apenas superarán los 20 grados en algunos puntos

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:09

Este miércoles, 23 de septiembre, León registrará un tiempo cambiante con temperaturas moderadas en la mayor parte de la provincia. Mientras que en la capital el termómetro no superará los 18 grados, en Ponferrada se alcanzarán los 22 grados, en Villablino los 20 y en Astorga los 19.

Los cielos presentarán intervalos nubosos en la zona norte montañosa, mientras que en el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos. No se descartan brumas en áreas de montaña ni bancos de niebla matinales.

Las mínimas descenderán ligeramente o se mantendrán estables, con heladas débiles en la montaña y en puntos aislados de la meseta. Los vientos soplarán del noreste o variables, flojos en general.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevé una diferencia térmica notable en Villablino, con 0 grados de mínima y 20 de máxima. En León la mínima será de 2 grados, en Astorga de 3 y en Ponferrada de 5.

