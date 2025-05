CSIF denuncia que la Consejería de Sanidad «se olvida de León»

Alberto P. Castellanos León Martes, 6 de mayo 2025, 13:15 Comenta Compartir

Todas las subdelegaciones del Gobierno de España han vivido una jornada de protesta de los profesionales de la sanidad pública en la que se ha acusado al ministerio de «incumplir sus compromisos, sobre cuestiones salariales y otras cuestiones laborales importantes» en el ámbito del Estatuto Marco de Sanidad.

Además de las cuestiones relacionadas con la remuneración, Marcelino Candelero Fidalgo, responsable sanidad CSIF León, ha recordado que «además de equiparar a todos los profesionales del país porque hay muchas diferencias» es necesaria la «reclasificación profesional, las jubilaciones parciales con coeficientes reductores y que en las comunidades donde no están la jornada de 35 horas, que se establezca».

Problemas que según el sindicato «afectan a miles de personas en hospitales, centros de salud y también los sociosanitarios» en una provincia que, además de estos, se enfrenta a «un proceso de estabilización que se está desarrollando y resolviendo. Que no se caiga de nuevo en la contratación fraude de ley para que no se repitan los errores del pasado», añade Marcelino.

Sobre el calendario de movilizaciones, CSIF ya anuncia sus próximos pasos si no se avanza en la negociación: «Se hizo concentración a nivel nacional el 26 de abril frente al ministerio de Sanidad, ahora estamos en todas las subdelegaciones y el 20 de mayo, si no hay novedades, en las delegaciones del Gobierno, en nuestro caso a Valladolid. Si no hay respuesta seguiremos con más protestas, una a nivel nacional en Madrid».

«La consejería nos tiene olvidados»

Hace ya varios días que en La Bañeza sufren un problema ya que allí consideran que no hay profesionales de pediatría para cubrir las necesidades de la zona de salud. Una situación que, a pesar que desde la consejería de Sanidad dice que «la atención está garantizada», sigue provocando quejas como las de un colectivo de padres que se ha manifestado en la mañana de este martes reclamando un solución urgente.

Desde CSIF, Marcelino Candelero, ha asegurado que conocen la situación y que es «algo que sucede en más lugares de la provincia, en especialidades como pediatría que son difíciles de cubrir porque no hay profesionales suficientes«.

«El problema que tenemos en León es la dispersión geográfica con zonas de difícil cobertura que ahora lo son más por la despoblación y por la falta de recursos, porque nos tienen olvidados a la provincia de León desde la consejería de Sanidad. Tenemos constancia de ello y estamos trabajando para conseguir que se dote de los profesionales necesarios en cada lugar», zanjan desde CSIF.