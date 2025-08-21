Un conocido humorista recomienda León y «sueña» con su futuro en la ciudad Juan Carlos Ortega asegura en un podcast que «se ha equivocado al comprar casa en Barcelona y no en León»

Alberto P. Castellanos León Jueves, 21 de agosto 2025, 17:10

Juan Carlos Ortega «es uno de los mejores si no el mejor humorista que tiene ahora mismo España», así presenta Piluca Íñigo a este barcelonés que se ha hecho viral en los últimos días por alabar las virtudes de León.

El podcast de The ChitChat Club tiene más de 5.500 suscriptores, sólo en YouTube, todo un fenómeno mediático en crecimiento por el que pasan cada semana figuras relevantes de la sociedad española y donde este humorista catalán ha declarado su amor por la capital leonesa.

Al ser preguntado por un viaje que recomienda contesta sin dudarlo que «a León» y aunque Piluca Íñigo le incide en que no se lo invente, Ortega, contesta totalmente convencido que «le gusta León porque es la ciudad española con más horas de sol al año pero sin calor y seco. Es la combinación que más me gusta: sol, fresquito y seco; casi lo contrario que Barcelona».

Sigue su discurso diciendo que «debería haberme comprado una casa en León. Cuando sea más viejo me compraré una casa en León con mi robota».

Aquí ya entra el humor tan característico de Ortega al bromear con una boda con él y una robot contrayendo matrimonio en la ciudad: «Me casaré con una robot en la Catedral de León» y, según recomendación de la conductora del podcast, oficiado por ChatGPT: «Perfecto», finaliza Ortega sobre su recomendación de viaje y futuro personal, más o menos realista.