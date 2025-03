El comisionado del Corredor Atlántico evita León y siembra «dudas» empresariales

Rubén Fariñas León Lunes, 31 de marzo 2025, 12:39 Comenta Compartir

Un recorrido por todo el cuadrante noroeste en el que ha presentado, sobre papel, el Plan Director que recoge el desarrollo de la plataforma que tiene como reto mejorar las comunicaciones entre el Atlántico y Europa a través de la península Ibérica.

Un recorrido que, hasta este momento, no ha pasado por León, única provincia donde el comisionado para el Corredor Atlántico no se ha detenido en su periplo de exposiciones técnicas, y de partidas económicas, para este proyecto europeo. Su última visita data de junio de 2023, en un acto sin atención a medios y que no dejó cifras de inversión, aunque sí una fecha para el nudo del Manzanal.

Para la Cámara de Comercio, como interlocutor para esta misión, no ha pasado inadvertido este gesto de José Antonio Sebastián Ruiz, con quien han contactado y aún no tiene fijada una visita a León, el «único» sitio que le queda de aquellos que están llamados a ser nodos del Corredor Atlántico.

«No se puede dejar El Bierzo aislado y lo previsto son más de 1.000 millones de euros. Es algo fundamental para León», remarcaba el presidente Javier Vega, que situaba a la provincia como «centro neurálgico y punto de encuentro» del transporte del Noroeste.

Dudas entre los empresarios

Vega reconocía que sus sensaciones son «raras» ante la falta de presencia del comisionado en León. «Yo no veo que que ese nodo vaya a ser León», remataba sobre la poca voluntad de Sebastián para presentar el proyecto en la capital.

Todo ello a pesar de que la provincia cuenta con un importante desarrollo de polígonos y tiene un fuerte crecimiento en industria logística, por lo que invitan al responsable a «no dejarla aislada».

Temas

Corredor Atlántico