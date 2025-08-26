Comienza el descenso de las temperaturas en León y vuelven las lluvias de forma débil El cambio de tendencia se afianzará el miércoles pero desde hoy se verá más nubosidad y vuelven las precipitaciones, sobre todo al norte más montañoso

Un helicóptero y un hidroavión trabajan en el incendio de Garaño este lunes 25 de agosto.

Alberto P. Castellanos León Martes, 26 de agosto 2025, 08:22 Comenta Compartir

En el extremo norte habrá intervalos de nubes bajas que podrían dejar alguna lluvia débil. Serán pocas pero son la señal que marca un nuevo cambio de tendencia, en este caso positiva para la lucha contra los incendios en León.

En el resto de la provincia el cielo estará despejado o poco nuboso con nubosidad de evolución diurna, sin descartar algún chubasco aislado, ocasionalmente con tormenta, lo que no es tan buena noticia.

Temperaturas mínimas con pocos cambios, aunque a partir de esta noche se notará un nuevo descenso que ya inician las máximas, sobre todo en el extremo norte donde ya hoy puede ser notable.

Predominará el viento de componente norte y noreste en el extremo norte, y del suroeste y oeste en la meseta, flojo con algún intervalo de moderado.

A partir del miércoles el descenso térmico se consolida así como un ambiente mucho más húmedo que ayudará a que la extinción de los incendios sea más factible.