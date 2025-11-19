Los comerciantes del mercado del Conde Luna, al límite: «No queremos más reuniones hasta que haya algo firme» Tras dos años de retrasos, promesas incumplidas y puestos vacíos, los vendedores denuncian «abandono institucional» y un mercado rehabilitado pero «sin soluciones reales» para su futuro

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Dos años después de los primeros compromisos de cambio, los comerciantes del Mercado del Conde Luna continúan sin ver avances reales. El hartazgo ha llegado a un punto crítico: «Les hemos pedido que no nos convoquen más hasta que algo no sea firme», afirman. Según denuncian, llevan meses asistiendo a reuniones donde siempre escuchan las mismas explicaciones sin que se materialice ningún progreso.

Carlos Escanciano, presidente de los comerciantes, resume la situación con contundencia: «Llevamos escuchando más de seis meses que la Diputación iba a ocupar una isla entera. La licitación está bloqueada, pero no sabemos de quién es la culpa. Estamos en un abandono absoluto».

Una obra millonaria que no ha cambiado el día a día

En el último pleno del Ayuntamiento de León se abordaron cuestiones relacionadas con las licitaciones de los puestos vacíos. El consistorio defendió una «importante inversión» de cerca de dos millones de euros procedentes de fondos europeos destinada a la rehabilitación integral del mercado.

Sin embargo, la versión de los comerciantes es muy diferente: «El mercado está igual de abandonado que siempre. Se hizo una reforma porque había que gastar ese dinero, pero la otra mitad del mercado sigue diáfana, con trapas y ladrillos, sin permitir ni preguntar ni licitar nada».

Los vendedores explican que la parte reformada quedó obsoleta apenas dos años después y que la falta de avances ha provocado que numerosos emprendedores interesados en abrir un puesto se hayan marchado a locales externos o directamente a la calle.

Reuniones vacías y silencio institucional

La situación de parálisis no es nueva. Los comerciantes aseguran que desde el 31 de julio no han vuelto a tener una reunión productiva con el Ayuntamiento. «Nos dijeron lo mismo que hacía un año. No hay nada previsto, no hay licitaciones, ni contratos, ni traspasos. Cada reunión aparece un técnico nuevo que no sabe nada», denuncian.

El cansancio se ha transformado en desconfianza: «Llevan dos años diciendo que están en diálogo, pero no hay nada firme».

Años de retrasos y un futuro incierto

A la espera de avanzar en la segunda fase de la obra, los puestos abiertos se reducen. En octubre de 2024 se sumaron dos cierres más por jubilación, trapas que engrosan la larga lista de espacios vacíos. A esta «falta de diversidad» se suma la preocupación por la pérdida de clientela.

La remodelación comenzó en 2022, pero desde entonces arrastra problemas de plazos, cambios de planificación, división de fases y falta de material que ya provocó el rechazo de la primera empresa adjudicataria. «Estamos igual que siempre, en silencio institucional», lamentan.