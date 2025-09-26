Cistierna muestra su riqueza cultural, histórica y natural a estudiantes eslovenos de Erasmus+ Durante la visita, los participantes tuvieron la oportunidad de descubrir la riqueza cultural, histórica y natural de la comarca

El IES Vadinia de Cistierna recibió estos días la visita de un grupo de estudiantes y profesores procedentes de Bohinjska Bistrica (Eslovenia), quienes disfrutaron de una estancia inolvidable gracias a la hospitalidad de las familias españolas que los han acogido con entusiasmo y generosidad.

Durante su visita, los participantes tuvieron la oportunidad de descubrir la riqueza cultural, histórica y natural de la comarca. Así, recorrieron Cistierna, Riaño, Burón, Acebedo, Crémenes y otras localidades del entorno, además de realizar excursiones a enclaves emblemáticos de la provincia como León, Las Médulas, Ponferrada y Astorga, quedando profundamente impresionados por la belleza del patrimonio y el calor humano de nuestra tierra.

Uno de los momentos más especiales para los participantes fue el taller de cocina celebrado en el Hotel Puerta Vadinia, donde los estudiantes pudieron acercarse a la gastronomía local. La actividad fue posible gracias a la profesionalidad, cercanía y buen hacer de Dani, así como a la paciencia y dedicación de Clara, que hicieron de la experiencia un recuerdo imborrable. También, visitaron las instes la presa de Riaño, gracias a la Confederación Hidrográfica del Duero, donde quedaron impresionados con la mega estructura.

Ampliar

Como cierre oficial de la movilidad, el grupo fue recibido por la corporación municipal del Ayuntamiento de Cistierna, encabezada por su alcalde, Luis Mariano Santos, la teniente de alcalde, Leticia Reyero, y la concejala de Educación, Cultura, Servicios Sociales y Medio Ambiente, Valentina González, quienes mostraron su total disposición a colaborar en proyectos educativos de carácter internacional. El encuentro tuvo lugar en el Museo Ferroviario de Cistierna, donde se les ofreció una detallada explicación sobre la historia ferroviaria de la zona.

Este enriquecedor intercambio forma parte del programa Erasmus+, que concluirá el próximo mes de abril con la visita de los estudiantes españoles a Eslovenia, consolidando así los lazos de amistad y cooperación entre ambos centros educativos y comunidades, que se desarrolla gracias al SEPIE y al programa Erasmus+.

Temas

Eslovenia

Cistierna