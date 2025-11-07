Cierra durante una semana una Zona de Esparcimiento Canino en León
Los trabajos de reforma del sistema de riego tienen prevista una duración de cuatro días
León
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:38
El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, va a acometer obras de reforma en el sistema de riego de la Zona de Esparcimiento Canino (ZEC) ubicada en la calle Conde Barcelona.
Por este motivo, este espacio permanecerá cerrado el tiempo que se prolonguen los trabajos que se inician el próximo lunes 10 de noviembre.
Una vez concluya la reforma, previsiblemente el jueves 14 de noviembre, la Zona de Esparcimiento Canino reabrirá con normalidad a sus usuarios.