Zona de espacimiento canino entre las calles Conde de Barcelona, Buen Suceso, el paseo Quintanilla y la avenida Príncipe de Asturias en León. Google Street View

Cierra durante una semana una Zona de Esparcimiento Canino en León

Los trabajos de reforma del sistema de riego tienen prevista una duración de cuatro días

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, va a acometer obras de reforma en el sistema de riego de la Zona de Esparcimiento Canino (ZEC) ubicada en la calle Conde Barcelona.

Por este motivo, este espacio permanecerá cerrado el tiempo que se prolonguen los trabajos que se inician el próximo lunes 10 de noviembre.

Una vez concluya la reforma, previsiblemente el jueves 14 de noviembre, la Zona de Esparcimiento Canino reabrirá con normalidad a sus usuarios.

