Cientos de leoneses corren por la vida
Los fondos recaudados se destinan a ayudar a pacientes hematológicos
León
Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:08
Varios cientos de personas secundaron este sábado la duodécima edición de la Carrera Solidaria Corre por la Vida que organiza la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre, Alcles, y cuya recaudación se destina íntegramente a ayudar a pacientes hematológicos.
Para ello, cada inscripción se acompaña de un donativo de siete euros por participante, mientras que los organizadores repartieron a cada inscrito una camiseta técnica, una mochila y un dorsal para participar en un sorteo de regalos por cortesía de los colaboradores y patrocinadores.
La prueba arrancó esta mañana en el entorno de la plaza de San Marcos, con un recorrido de 6,6 kilómetros por la ribera del río Bernesga, a su paso por la ciudad de León, por ambas márgenes, hasta regresar al lugar de inicio. Además, también contó con una prueba para andarines, donde el recorrido se acortó a la mitad, es decir, 3,3 kilómetros.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.