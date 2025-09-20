leonoticias - Noticias de León y provincia

Cientos de leoneses corren por la vida

Los fondos recaudados se destinan a ayudar a pacientes hematológicos

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:08

Varios cientos de personas secundaron este sábado la duodécima edición de la Carrera Solidaria Corre por la Vida que organiza la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre, Alcles, y cuya recaudación se destina íntegramente a ayudar a pacientes hematológicos.

Para ello, cada inscripción se acompaña de un donativo de siete euros por participante, mientras que los organizadores repartieron a cada inscrito una camiseta técnica, una mochila y un dorsal para participar en un sorteo de regalos por cortesía de los colaboradores y patrocinadores.

La prueba arrancó esta mañana en el entorno de la plaza de San Marcos, con un recorrido de 6,6 kilómetros por la ribera del río Bernesga, a su paso por la ciudad de León, por ambas márgenes, hasta regresar al lugar de inicio. Además, también contó con una prueba para andarines, donde el recorrido se acortó a la mitad, es decir, 3,3 kilómetros.

