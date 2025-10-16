Cielos con más nubes pero con ambiente agradable en León La nubosidad estará más presente en la meseta y el páramo que en unas montañas donde no se descartan tormentas

Alberto P. Castellanos León Jueves, 16 de octubre 2025, 08:10

Con las luces de Navidad instalándose en las calles, los turrones en las estanterías y las tiendas llenas de ropa de abrigo, el tiempo en León se resiste a ser más invernal que veraniego en un otoño con pocas lluvias y ambiente muy agradable.

Los cielos permanecerán poco nubosos, sobre todo en zonas de montaña aunque será en estas últimas donde la nubosidad de evolución por la tarde puede acabar en tormentas con chubascos dispersos y débiles.

Las temperaturas mínimas seguirán siendo frescas y no notaremos mucho cambio respecto al miércoles. Si hacen algo será subir uno o dos grados. Comportamiento muy similar en el caso de las máximas que seguirán de forma generalizada entre los 20 y los 25 grados.

El viento será flojo y con dirección variable al igual que en unas próximas jornadas en las que aún se espera más sol. El tiempo más fresco y lluvioso tendrá que esperar aunque las previsiones, cada vez más fiables, lo atisban desde el domingo para el último tercio de este mes.