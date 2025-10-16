leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cielos casi despejados vistos desde el embalse del Porma. A.P,C.

Cielos con más nubes pero con ambiente agradable en León

La nubosidad estará más presente en la meseta y el páramo que en unas montañas donde no se descartan tormentas

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:10

Comenta

Con las luces de Navidad instalándose en las calles, los turrones en las estanterías y las tiendas llenas de ropa de abrigo, el tiempo en León se resiste a ser más invernal que veraniego en un otoño con pocas lluvias y ambiente muy agradable.

Los cielos permanecerán poco nubosos, sobre todo en zonas de montaña aunque será en estas últimas donde la nubosidad de evolución por la tarde puede acabar en tormentas con chubascos dispersos y débiles.

Las temperaturas mínimas seguirán siendo frescas y no notaremos mucho cambio respecto al miércoles. Si hacen algo será subir uno o dos grados. Comportamiento muy similar en el caso de las máximas que seguirán de forma generalizada entre los 20 y los 25 grados.

El viento será flojo y con dirección variable al igual que en unas próximas jornadas en las que aún se espera más sol. El tiempo más fresco y lluvioso tendrá que esperar aunque las previsiones, cada vez más fiables, lo atisban desde el domingo para el último tercio de este mes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenados los dueños de un club de alterne de León y un policía
  2. 2 Estreno forzoso de la nueva pista de pumptrack de León antes de que esté abierta
  3. 3 ¿Reconoces estos monumentos de la provincia de León?
  4. 4 Dos trabajadores heridos en un polígono industrial en León por una caída
  5. 5 León en huelga el 15-O: estudiantes y sindicatos paran por el «plan de paz falso de Trump»
  6. 6 Pedro Sánchez vuelve a León este jueves
  7. 7 Proponen una alternativa peatonal que permita abrir el puente de San Juan de Dios
  8. 8 Cirujanos leoneses operan con una técnica pionera a cuatro niños con deformidad congénita del tórax
  9. 9 Restaurar por completo las vidrieras de la Catedral de León costaría diez millones
  10. 10 Los 23 kilómetros de obras en el Huerna se mantendrán hasta final de año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Cielos con más nubes pero con ambiente agradable en León

Cielos con más nubes pero con ambiente agradable en León