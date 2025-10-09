Cielos cubiertos y temperaturas más frescas Las máximas caerán en toda la provincia en un jueves donde podrían darse nieblas matinales en algunos puntos de la geografía leonesa

Leonoticias León Jueves, 9 de octubre 2025, 08:19 Comenta Compartir

La provincia de León afronta una jornada de jueves con cielos más cubiertos y temperaturas más frescas que empiezan a advertir la entrada en la fase del año más propiamente otoñal.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de jueves 9 de octubre con intervalos nubosos en el norte, sin descarta bancos de niebla, con unos cielos menos encapotados en el resto de la provincia.

Los vientos soplarán del noreste y norte siendo flojos, pero evolucionando en su intensidad hasta moderados en las últimas horas del día. Las temperaturas máximas bajarán y las mínimas se mantendrán estables o con un ligero descenso.

De esta manera, se esperan máximas de hasta 25 grados en Ponferrada, 23 en Astorga y 22 en León y Villablino, con mínimas e 9 grados en León y Ponferrada, 7 en Astorga y 5 en Villablino.