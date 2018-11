Cendón: «El PSOE maximizará el Incibe y convertirá a la Ciuden en referente nacional de la transición justa» Javier Alfonso Cendón, secretario del PSOE de León, en los encuentros de leonoticias. / N. Brandón Javier Cendón analiza en leonoticias el futuro de León, una provincia que exige voluntad política, un profundo cambio tecnológico y un proyecto de provincia que el PSOE quiere abanderar en los próximos comicios municipales N. BARRIO | A. CUBILLAS León Domingo, 11 noviembre 2018, 11:11

Javier Alfonso Cendón vuelve a sentares ante los micrófonos de leonoticias un año después de asumir la Secretaria provincial del PSOE. Lo hace sin perder ni un ápice el optimismo que le caracteriza, con más razón, confiesa, tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y la recuperación de proyectos claves para la provincia, como la Ciuden.

Eso sí, no olvida los importantes desafíos a los que se enfrenta un León aquejado por la despoblación y la falta de oportunidades y que requiere de un profundo cambio tecnológico para dibujar su futuro.

Doce meses intensos que le han permitido 'coser' al socialismo leonés y en los que ha plantado cara al 'tsunami' de la Operación Enredadera, que movió el tablero político. Hoy, poco a poco las fichas vuelven a encajar de cara a las decisivas elecciones municipales, que encara con el trabajo por bandera pero con una única posibilidad: ganar. Sus principales objetivos, recuperar León, Ponferrada y la Diputación.

- ¿Cómo ha sido el primer año como secretario provincial?

- Ha sido un año muy intenso, con mucha intensidad. Sigo con mi actividad en la Universidad de León como profesor porque lo dije en su momento, creía que la política había que vivirla pero no vivir de ella. Compagino las dos cosas con esfuerzo pero contento.

Han pasado muchas cosas buenas, he podido conocer a mucha gente, ver la actividad que desarrollan en los pueblos los concejales y alcaldes, luchando en el día a día por mejorar la vida de sus vecinos. Además hemos recuperado el Gobierno de España, también ha hecho que la etapa sea mucho mejor.

- ¿En qué ha cambiado el PSOE de León en este año?

- Se ha dejado de hablar de nosotros y se habla de lo que hacemos. Hubo alguna etapa en la que se hablaba de las discrepancias, hoy sigue habiéndolas pero al final llegamos a acuerdos y la gente en la calle habla de lo que hacemos y proponemos.

- ¿Es una ventaja ser tan joven o influye negativamente?

- La juventud no es ninguna garantía y en política mucho menos. Lo que funciona es el equilibrio entre juventud y experiencia, y en la ejecutiva que dirijo está esa combinación, que es la única ganadora.

« El futuro de León pasa por un cambio tecnológico, ninguna sociedad de futuro garantiza su supervivencia si no cambia el modelo productivo en todos los sectores»

«En su día, cuando entró Zapatero en el gobierno cambió la dinámica, habíamos bajado de 500.000 habitantes y volvimos a recuperarlos, se volvió a generar ilusión, pero hay que tener un proyecto. Y el PSOE, lo tiene»

- Después de un año intenso viene uno mucho más aún, con elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo lo encara?

- Llevamos trabajando mucho tiempo en nuestros programas e ideas, buscando a los mejores y a las mejores para encabezar nuestras listas. Recorremos la mayor parte de los municipios y hablamos con la gente para que nuestros alcaldes y alcaldesas puedan repetir, si quieren, y buscar allí donde no gobernamos a los mejores. Llevamos un porcentaje elevado, cerca del 70% de las candidaturas están ya cerradas. Queremos presentar candidaturas en todos los municipios y en las juntas vecinales, que son una seña de identidad. Con ello buscaremos ganar la Diputación de León, recuperar la Junta y ganar las Europeas.

- ¿Se marca una fecha para tener todas las candidaturas cerradas?

- Me gustaría seguir como estamos, que a final de este año esté todo claro para empezar 2019 trabajando en el programa y en los municipios.

- José Antonio Diez, candidato a la alcaldía de León por el PSOE, se presentó contra usted en las primarias provinciales. ¿Cómo es su relación con él?

- Es una buena relación, es una relación de trabajo, cordial y de ayuda mutua. Al final el de León es el ayuntamiento más grande de la provincia y el que marca ganar o no las elecciones. Estamos volcados con él para poder ganar el ayuntamiento y que aporte los votos para ganar la Diputación.

- ¿Confía en que el PSOE gane en Ponferrada?

- Sí, tenemos a Olegario [Ramón] de candidato y estoy seguro de que ganaremos. La ciudadanía está cansada del proyecto del PP y quiere un proyecto nuevo.

- En la elección de candidatos influirá la Trama Enredadera. ¿Cómo se llevará a cabo la elección de candidatos en los municipios afectados?

- El proceso de la Trama Enredadera lo hemos llevado ejemplarmente. No hay una sustancia judicial del proceso y serán los tribunales los que digan en qué queda todo, pero lo que sí que hemos hecho es adelantarnos. Hoy la sociedad no está preparada para ningún escándalo, está cansada y la credibilidad de la política ha descendido mucho en los últimos años. Lo que hicimos es que todos los compañeros que estaban salpicados, aunque no hubiera implicación judicial, se apartaron. Hoy no hay ningún cargo público involucrado en la trama. Hemos recuperado el Ayuntamiento de Villaquilambre y en San Andrés, tanto la alcaldesa como los concejales implicados de alguna forma dimitieron, anteponiendo los intereses de la ciudadanía y del partido a los suyos, cosa que les agradezco de verdad. Eso nos ha permitido seguir la normalidad con Camino Cabañas, que está haciendo un gran trabajo.

- ¿Se sintió decepcionado cuando leyó las conversaciones en el sumario de la Trama Enredadera? ¿Cómo vivió las implicaciones de la alcaldesa de San Andrés y del alcalde de Villarejo de Órbigo?

- Al final lo que quiero es que se sustancie todo, pero para evitar que la opinión pública crea aún menos en la política, esa gente se separó. En Villarejo no fue posible y actuamos contundentemente, el alcalde ya no es del PSOE ni pertenece al grupo socialista de la Diputación. Había determinadas conversaciones que no parecían de recibo, pero podemos presumir de que hemos sido el único partido que ha actuado contundentemente.

«Los leoneses ya están cansados del PP, tanto en la Junta con en la Diputación. Vemos que ese proyecto está caducado cuando algún consejero ahora pide ayuda al Gobierno de España por la despoblación y otros problemas que han generado en estos 30 años»

«Pedro Sánchez conoce los problemas de León, el de la España vacía, que requiere actuación directa de todas las administraciones implicadas, no sólo del Gobierno»

- ¿Echa en falta esa contundencia de la que presume en el PP? ¿Hubiera contemplado la dimisión de Antonio Silván?

- Yo con las dimisiones y con lo que hagan otros partidos lo que quiero es que juzgue la ciudadanía. Solo espero que en las próximas elecciones tengan en cuenta lo que hemos hecho nosotros, luego veremos la sustancia judicial, pero fue un impacto grande en la sociedad leonesa que requería una actuación. El Partido Popular no ha hecho absolutamente nada y espero que en las elecciones la ciudadanía con su voto decida el cambio.

- ¿Teme más coletazos de la Trama Enredadera antes de las elecciones?

- No, nosotros no tenemos a nadie implicado, lo tomamos con normalidad y dejamos actuar a la justicia.

- No sé cómo ve que el PSOE se haya desmarcado de la Comisión de Investigación de la Trama en el Ayuntamiento de León. ¿Mantiene lo que defiende José Antonio Diez sobre que no servirá de nada?

- Lo que se ha comprobado es que es un paripé que no va a llegar a nada. De hecho, los objetivos que se marcaba en su inicio no son los que cumpla, por lo tanto considero que no ha sido de recibo y me alegra que no se haya apoyado.

- ¿Se puede recuperar la Diputación de León?

- No tengo ninguna duda, estamos trabajando para ello y lo que se percibe es eso, un gran cambio y los sondeos lo indican. Los leoneses ya están cansados del PP, tanto en la Junta, donde llevan 30 años gobernando, como en la Diputación, donde la última vez que gobernamos fue en 1995. Vemos que ese proyecto está caducado y algún consejero ahora pide ayuda al Gobierno de España por la despoblación y otros problemas. Ahí vemos lo que ocurre, han generado una serie de problemáticas en 30 años de gobierno, no tienen salida ni solución y se la piden a un gobierno que lleva cuatro meses. No tengan duda de que el gobierno ayudará, pero lo que tiene que hacer el PP es apoyar los presupuestos, si quieren combatir los problemas lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y dejar de echar la culpa a otros. El PP cree que cuando gobiernan ellos no existen y salen cuando gobernamos nosotros.

- Quizás sea pronto para hablar de contactos con otras fuerzas de cara a conseguir pactos pero, ¿los contemplan? ¿Se optará por dejar que gobierne la lista más votada, como defiende el PP?

- El PSOE sale a ganar y lo digo bien claro. Nosotros aspiramos a gobernar, lo hemos hecho y sabemos hacerlo, tenemos experiencia. No pensamos en ningún pacto. Eso sí, la moción que ha presentado el PP para que gobierne la lista más votada en diversos lugares nos parece de chiste, porque hace muy pocos días hemos visto cómo ellos en el Ayuntamiento de Chozas han quitado del gobierno a la lista más votada con un pacto fraguado por la Enredadera, da un poco de pena. También encontramos en su momento declaraciones en las que Alfonso Fernández Mañueco en su momento ofreciéndole a Javier Chamorro la alcaldía de León cuando gobernaba Francisco Fernández. Esta gente debería de preocuparse un poco por la ciudadanía y dejar de contar historias porque la mentira tiene el camino muy corto. Hemos visto cómo el PP, cuando no gobierna, se echa el monte.

- ¿Que el Gobierno de España sea socialista y la Junta del PP hace que sea imposible llegar a acuerdos y avances?

- El panorama político ha cambiado totalmente, es multipartidista y tenemos que llega a acuerdos, lo estamos demostrando en el Congreso de los Diputados sacando leyes sin tener la mayoría. Sabemos hacerlo y tiene que ser así, hay que gobernar para todos

- ¿Podría hacer una radiografía de la situación actual de León?

- Veo a la provincia en una situación muy compleja en la que la gente está sufriendo, veo a los jóvenes huyendo porque aquí no hay oportunidades. Esto requiere acciones directas en todos los ámbitos, tanto en el medio rural como en las ciudades, tiene que ser algo conjunto de todas las administraciones, porque cualquier ratio que se mire es negativo. Hay que cambiar las cosas y hemos visto que es posible. En su día, cuando entró Zapatero en el gobierno cambió la dinámica, habíamos bajado de 500.000 habitantes y volvimos a recuperarlos, se volvió a generar ilusión, pero hay que tener un proyecto. Si no se tiene, se llega a lo que tenemos hoy. El PSOE está preparado para ello, tenemos un proyecto. Hay que terminar las inversiones y emprender otras nuevas. Tenemos que poner en marcha nuevas ideas. El PSOE anunció la puesta en marcha de un banco de proyectos para las cuencas y el resto de la provincia que generen trabajo de calidad, que debe venir marcado por el sector logístico, sanitario y tecnológico. Ahí Torneros tiene un papel fundamental, que nos puede permitir un desarrollo muy importante y hay que potenciarlo. El presidente de Sepes el 14 de noviembre visitará la zona para poner en marcha ese proyecto y pueda ser una realidad a corto plazo.

-Entre los proyecto que dejó el PSOE está el Centro de Control del AVE, ¿El PSOE tiene algún plan para este inmueble? Y, ¿cómo avanza la integración ferroviaria?

-La integración tiene que ser una realidad y tiene que estar culminada porque nos permitirá ahorrar 20 minutos con la conexión de Asturias y también se requiere finalizar la Variante de Pajares porque es clave en el transporte de mercancías y de ahí la potencialidad de Torneros para potenciar el eje Atlántico, de comunicación con Europa.

« Hoy la sociedad no está preparada para ningún escándalo, está cansada y la credibilidad de la política ha descendido mucho en los últimos años. Pero en el PSOE, hemos actuado con contundencia ante la trama Enredadera»

«No debemos olvidar que en el año 2012, con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, había más de 2.000 mineros en León; hoy, hay menos de 300»

-Se habla de muchos proyectos a futuro pero ¿qué ocurría si el PSOE pierde las próximas elecciones?, volverían a quedar en el aire? ¿No hay alguna fórmula para bloquear su desarrollo?

-No queda otra que la responsabilidad de los políticos. Pedro Sánchez anunció que no se parará ninguna inversión puesta en marcha por el Gobierno del PP, y por ello ha asumido el compromiso de reducir el tráfico de vehículos pesados entre León y Astorga. No hay más que la ética política y entender que esos proyectos son un beneficio para todos y no para el partido político. Si no lo entiendes así, deberías replantear tu función en la política porque sería trabajar por intereses personales.

-Finalmente, la Ciudad del Mayor volverá a ser Ciudad del Mayor y se descarta el Centro de Referencia Estatal de Autismo

-El centro del TEA fue un globo sonda, al llegar al Gobierno es que no se hizo nada, fue humo que se vendió a nivel municipal pero en el Ministerio no se trasladó a nada. En el proyecto que siempre hemos creído es el de la Ciudad del Mayor en una provincia que uno de cada tres personas es mayor y hay que atender esa realidad.

- Rodríguez Zapatero planteaba un proyecto más ambicioso para el Incibe, ¿Se buscará esa ampliación?

-El Incibe tiene que maximizarse, la ciberseguridad tiene un potencial elevadísimo y se está trabajando para potenciar y dotar de más personal y competencias al centro. Estratégicamente está en León y hay que aprovecharlo.

-Pero, ¿existe en cartera algún proyecto concreto?

Se trataba en un proyecto de formación en materia de ciberseguridad proyectado en personas mayores. Se va a potenciar su actividad dentro de diferentes Ministerios y vamos a dar formación el Ejército. Se va a maximizar todo lo que se pueda ese proyecto, pero desde León, para dinamizar el cambio tecnológico de la sociedad leonesa.

-Pedro Sánchez es consciente de la situación que atraviesa León

Conoce los problemas que hay aquí y que no es único, es común de la España vacía y requiere una actuación directa de todas las administraciones implicadas. Tenemos que hacer un proyecto de provincia y serio.

-En los últimos años, el PSOE ha enarbolado la bandera del carbón, sin embargo, la ministra de Transición Energética no ha dado alternativas ni peleado en Europa la continuidad de las minas más allá de 2018

Siempre hemos defendido a las personas y las cuencas y en ambos ha puesto el foco la ministra Teresa Ribera. Así se ha plasmado en el acuerdo histórico y unánime del Plan Social, que dará una solución a la minería no rentable. Es un acuerdo con fondos muy importantes para dar una salida a las cuencas. Así, hay una partida de 250 millones para proyectos que generen actividad y empleo, eso sí, habrá que prever que sean proyectos serios y que permitan generar el tejido industrial que falta. Además, habrá una partida de 133 millones para restauraciones y recuperar el patrimonio natural y 144 millones recuperados del plan anterior que no se cumplió para desarrollar diferentes actuaciones.

Pero no debemos olvidar, que en el año 2012 con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, había más de 2.000 mineros en León; hoy, hay menos de 300. Eso es una realidad. El plan de cierre se firmó solo dos meses después de su llegada al Gobierno. No quiero echar balones fuera, pero es la realidad. La minería que quiera continuar podrá hacerlo, sin ayudas, como cualquier empresa y eso es una garantía.

En paralelo, hay que dar una alternativa al monocultivo del carbón. La salida industrial es muy compleja y por ello hay que dotar a las cuencas de una buena conexión a internet, de buenas infraestructuras para competir al mismo nivel con otras zonas y permitir la creación de un ecosistema empresarial. Y ahí la Ciuden va a tener un papel fundamental. Se está trabajando en el cambio de la dirección, será radical, así como en la puesta en marcha al proyecto a niveles anteriores, para dinamizar la provincia y la comarca de El Bierzo y que se convierte en un referente nacional de la transición justa.

-A la misma ministra también se ha criticado que su apuesta por las fuentes energéticas verdes no ha permitido frenar la salida de Vestas en Villadangos

La salida de Vestas ha sido un mazazo para la provincia de León pero ha sido fruto de una decisión meramente empresarial, con la que se busca ganar más dinero, porque no ha sido capaz de dar otra explicación. Tenemos que hacer algo políticamente para que esta situación no se repita y replantear las subvenciones previstas para el asentamiento de compañías en un territorio. Y ello requiere ir todos juntos, aquí no vale por un lado la bandera del Gobierno y por el otro la de la Junta y el que no lo entienda se equivoca, hay que tener altura de miras. Se está trabajando duramente para que esta actuación no salga gratis. El Gobierno está muy implicado en ello y las negociaciones están muy avanzadas.

- Después de las elecciones, ¿dónde estará Javier Alfonso Cendón defendiendo León?

Es algo que no está decidido. En el PSOE se ha establecido un proceso de primarias para la elección de los candidatos y cuando llegue el momento me presentará a esas primarias.

-¿Cómo le gustaría ver a partir de mayo a León y por dónde pasa el futuro?

El futuro de León pasa por un cambio tecnológico, ninguna sociedad de futuro garantiza su supervivencia si no cambia el modelo productivo y, aquí, debemos hacerlo en todos los sectores, empezando por la ganadería y agricultura hasta los servicios. Ahí es donde veo a León, como una provincia puntera, una ciudad digital, la capital de la ciberseguridad, de la logística, del cambio energético y de la investigación, del turismo. Además, veo al PSOE gobernado la Junta y la Diputación. Así es como veo el futuro de la provincia, con optimismo aunque sin olvidar que hay que hacer muchas cosas para cambiar esa dinámica.