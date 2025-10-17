Cendón insiste en pedir la dimisión de Quiñones por «degradar las instituciones» El secretario general del PSOE de León considera «sonrojante» que «el responsable de un desastre medioambiental «pretenda dar lecciones de gestión y eficacia» al Gobierno

Leonoticias León Viernes, 17 de octubre 2025

El secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, pidió hoy nuevamente la dimisión «inmediata» del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al considerar que «no puede seguir degradando las instituciones ni ensuciando el nombre de Castilla y León desde su cargo», ya que «cada día que permanece al frente de la Consejería es un día más de desprestigio institucional y de vergüenza para la Comunidad».

«El responsable del desastre medioambiental más grave de León no puede dar lecciones de gestión», afirmó Cendón, después de Suárez-Quiñones criticara esta mañana que el Gobierno de España «hasta ahora no ha dado más respuesta que un cónclave climático en Ponferrada sin resultados», frente al «cambio sustancial» dado por la Junta.

Frente a ello, el socialista leonés quiso recordar que el consejero de Medio Ambiente es «el responsable directo de la mayor catástrofe medioambiental de la historia de León, con más de 100.000 hectáreas calcinadas, pueblos arrasados y vidas humanas perdidas» y calificó de «sonrojante» que «aun así pretenda dar lecciones de gestión y eficacia».

«El consejero más cuestionado de Castilla y León, reprobado en las Cortes, acorralado judicialmente y rechazado por la sociedad leonesa, es el menos indicado para dar lecciones de nada, porque representa la decadencia y el agotamiento de un Gobierno que ni gobierna ni respeta a esta tierra», insistió.

Respeto de la institucionalidad

El secretario general del PSOE de León también quiso denunciar este viernes la «utilización partidista de las instituciones por parte del consejero», al que acusó de «confundir lo institucional con lo orgánico y creerse la administración» al «dar ruedas de prensa como consejero en la sede del PP, acompañado del delegado territorial, utilizando las instituciones como instrumento de propaganda política.» en «una falta de respeto a la neutralidad institucional y a los ciudadanos a los que dice representar».

«Quien fue juez y se jacta de representar la administración debería ser el primero en cumplir la ley, porque o no se ha enterado de la irregularidad que tenía delante, o la ha permitido, pero en cualquiera de los dos casos, ha perdido toda autoridad moral», sentenció Javier Alfonso Cendón.

El líder socialista añadió que «Suárez-Quiñones ha desaparecido de la agenda pública» porque «no se atreve a salir a la calle», de forma que «evita la rendición de cuentas y se refugia en declaraciones enlatadas mientras la ciudadanía clama contra su gestión», pero «León no olvida su responsabilidad ni el desastre político y ambiental que deja tras de sí».

Cendón tiene claro que «la crisis del PP en León es tan profunda como su nerviosismo», de forma que, «al estar acorralado, dividido y sin liderazgo, actúa con desesperación, responde con crispación e intenta tapar su falta de proyecto atacando al Gobierno de España».