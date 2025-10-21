Cendón acusa al PP de «desmantelar» el operativo antiincendios tras «despedir al 30% de su plantilla» El diputado nacional denuncia «el silencio cómplice de Vox» y ha criticado la «hipocresía» de la extrema derecha en su propuesta sobre la prevención e innovación en la lucha contra incendios

El secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, ha defendido este martes, en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, la posición del Grupo Socialista ante la proposición no de ley presentada por Vox relativa a promover la investigación en materia de lucha contra incendios.

«La credibilidad de esta PNL está profundamente comprometida por su gestión en los gobiernos donde han gobernado», ha expresado Cendón, poniendo como ejemplo Castilla y León. «Ustedes (refiriéndose a Vox) han formado parte y han sido cómplices del desmantelamiento del operativo antiincendios que ha terminado por culminar el PP de Mañueco y de Suárez-Quiñones. Han demostrado lo que realmente piensan de la extinción y de la prevención de los incendios», ha sentenciado.

Las críticas al desmantelamiento del operativo

Durante su intervención, el diputado leonés ha recordado que «la semana pasada, el presidente Mañueco y Suárez-Quiñones despidieron al 30% del operativo antiincendios» y Vox «no ha dicho absolutamente nada». «Han precarizado a los profesionales votando en contra de tener un operativo público, profesional y activo todo el año. Han justificado los recortes cuando gobernaban con el Partido Popular, mientras Mañueco y Suárez-Quiñones decían que los operativos eran un absoluto despilfarro».

Ante estos hechos, Cendón ha puesto de manifiesto la «incoherencia y falta de credibilidad» de la extrema derecha. «¿De qué innovación y de qué planes de futuro hablan si con sus votos, junto al PP, han desmantelado el operativo antiincendios en Castilla y León, donde este verano se han quemado más de 150.000 hectáreas, más de 100.000 solo en mi provincia con la catástrofe más grave de nuestra historia?», ha insistido el parlamentario socialista.

«Esta PNL es un claro ejemplo de cinismo político. Escuchar a Vox, que son negacionistas del cambio climático, niegan los avances científicos, que con esta proposición pretendan hablar de lo importante que es la ciencia y que son unos grandes defensores de la lucha contra incendios, la verdad, es que es bastante hipócrita», ha señalado, subrayando que se trata de «la misma ciencia y el mismo riesgo climático que su antiguo vicepresidente de la Junta de Castilla y León, García-Gallardo, calificaba de 'religión climática y de argumento irracional'», ha señalado.

La labor del Gobierno

Frente a esta «irresponsabilidad de la derecha y la ultraderecha», Cendón ha defendido que el Gobierno de España trabaja con rigor y planificación, impulsando el Programa Nacional de Preparación en Incendios Forestales a través del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), una herramienta que refuerza la cooperación entre administraciones.

Asimismo, ha recordado que «son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en prevención y extinción de incendios», y ha criticado que el PP «habla de cooperación y de Pacto de Estado» pero la semana pasada se ausentó de la cumbre celebrada en Ponferrada para llegar a un acuerdo sobre la emergencia climática, donde tampoco acudió Vox.

«El PP y Vox solo están para la confrontación, nunca están para arrimar el hombro, no podemos esperar nada de ellos. El compromiso se demuestra con hechos, no vamos a aceptar que vengan hoy a esta comisión a dar lecciones sobre gestión de incendios después de haber sido los responsables en Castilla y León de los despidos, de la precariedad y de los recortes», ha finalizado el diputado, adelantando el voto en contra de su partido ante una «iniciativa innecesaria, contradictoria y deslegitimada por su propio historial y por su profunda irresponsabilidad política».