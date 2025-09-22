CCOO León exige garantizar la movilidad laboral como derecho social básico para los trabajadores La organización sindical reivindica en esta semana europea de la movilidad una movilidad laboral sostenible, equitativa y segura que favorezca a todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su lugar de residencia o situación económica

En el Día Mundial sin coche, CCOO León ha reafirmado su compromiso con la movilidad laboral como un derecho social básico y universal con motivo de esta semana europea de la movilidad, del 16 al 22 de septiembre, cuyo lema este 2025 es «Movilidad para todas las personas».

El sindicato subraya la importancia de garantizar un acceso equitativo al transporte para todas las personas trabajadoras, sin importar su situación económica, género, capacidades o lugar de residencia. Actualmente, el 60% de los desplazamientos laborales se realizan en coche particular, lo que genera un impacto negativo en el medio ambiente, las emisiones de CO2 y la calidad del espacio urbano.

El avance hacia un nuevo modelo

CCOO defiende que se debe avanzar hacia un modelo de movilidad laboral sostenible que favorezca el uso del transporte público, la bicicleta y otras opciones más limpias y accesibles para todas las personas. En este sentido, el sindicato ha planteado medidas concretas para mejorar la movilidad en las principales aglomeraciones urbanas de León.

Entre ellas se destacan la mejora del transporte metropolitano, la integración de multimodalidad y la creación de planes de movilidad sostenible para los grandes centros de trabajo y polígonos industriales. Además, CCOO insta a la Junta de Castilla y León, a que fomente ayudas económicas y beneficios fiscales para que las empresas elaboren y pongan en marcha planes de movilidad sostenible, y que además se pongan en marcha medidas como la mejora de frecuencias de transporte público y la creación de infraestructuras accesibles.

La organización sindical cree que la Ley de Movilidad Sostenible, que actualmente se encuentra en negociación, es una «oportunidad clave» para avanzar en la regulación de la movilidad laboral y garantizar el acceso a los puestos de trabajo en igualdad de condiciones para todas las personas trabajadoras.

Movilidad en la provincia de León

Para Elena Blasco Martin, secretaria gen eral de CCOO León: «La situación provincial de amplitud geográfica, de dispersión de núcleos poblaciones y las mismas circunstancias económicas y sociales, hacen de León una provincia con un gran déficits de opciones reales de movilidad y que esta sea sostenible, segura y equitativa.»

«La brecha que existe entre el ámbito rural y urbano, las dificultades de acceso a la comunicación por carretera y la falta de infraestructuras de movilidad, como el olvidado FEVE, provocan que en la provincia nos encontremos con muchos de esos núcleos poblacionales y personas aisladas e incomunicadas y siendo víctimas de lo que se conoce como «pobreza en el trasporte». Por todo ello para CCOO León es clave una buena coordinación entre las distintas administraciones estatal, autonómica y local, que diseñen y desarrollen Planes de Movilidad Sostenible reales y pegados al terreno, que respondan a las necesidades de la población».

Del mismo modo Agustín Fernández Cela, secretario de salud laboral y medio ambiente de CCOO León, critica la falta de interconexión e infraestructuras eficientes en los polígonos industriales, el mal estado de carreteras y la falta de medios de transporte sostenibles entre zonas céntricas, zonas rurales y pueblos, desplazamientos diarios que limita o dificulta el acceso a los puestos de trabajo y a los servicios básicos de sanidad, educación, alimentación, o pleno desarrollo y participación ciudadana. Desde CCOO León trabajamos desde la Negoción Colectiva y desde el Dialogo Social para exigir Planes de Movilidad Sostenible para todas las personas, exigiendo a empresas que ejerzan su responsabilidad social empresarial en base a mejorar la vida de sus trabajadores y trabajadoras.»