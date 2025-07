CCOO en León denuncia que las empresas señalan «ausencias justificadas como absentismo»

Alberto P. Castellanos León Martes, 29 de julio 2025, 11:38 Comenta Compartir

«Lo que la patronal llama absentismo tiene una finalidad muy clara que es usar de forma malintencionada y perversa este concepto», denuncia Elena Blasco Martín, secretaria general de CCOO en León: «Absentismo no es ausentarse del trabajo por el ejercicio de unos derechos que están claramente reconocidos, como estar enfermo, tener que cuidar de un mayor o menor o de una persona dependiente, ni por querer disfrutar de las vacaciones, ni por toda el conjunto de derechos que vienen adquiridos, regulados y y realmente controlados sobre el tema de la conciliación y la corresponsabilidad en el ámbito laboral, familiar o personal».

Así se presenta esta campaña del sindicato que quiere concienciar a los trabajadores para que sean conscientes de los derechos que tienen para ausentarse del trabajo y que no se confunda con el absentismo, «que no es lo mismo que ausentismo», afirman desde CCOO, que pide no meter las bajas y ausencias en el mismo caso que las faltas no justificadas al trabajo.

« El verdadero peligro de estas declaraciones por parte de la patronal no es tanto lo que se dice, sino lo que se pretende y es que la patronal tiene una clara intención que es no es otra cosa que denigrar las incapacidades temporales y criticar el ejercicio de los derechos ya consolidados», comenta Elena Blasco.

«Absentismo involuntario»

«Lo que podríamos llamar absentismo involuntario, o ausencia involuntaria al puesto de trabajo, lo que está regulando son las incapacidades temporales de contingencias comunes y así nos encontramos con la palabra absentismo por parte de la patronal en bajas por enfermedad, por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales», argumentan desde CCOO, «y es cierto, las ausencias involuntarias están aumentando, claro que sí, pero claro, hay que pensar que estas ausencias involuntarias se deben fundamentalmente a que tenemos una población activa claramente envejecida, que además se espera que aumente su tiempo de trabajo o su periodo de hasta la hasta la edad de jubilación a estos 67 años con el consiguiente riesgo de que efectivamente sigan existiendo y aumenten lo que son las enfermedades crónicas propias de esa edad».

Motivos por los que también señalan a la patronal «que se olvida al decir que aumentan las bajas médicas, es que ellos también lo que tendrían que hacer es conseguir mejores condiciones laborales y desde luego una evaluación de riesgos acorde también a ese envejecimiento de la población activa y a esos riesgos específicos que salen en esos nuevos escenarios de trabajo».

«Un doce por ciento de absentismo en el sector de la pizarra en León

José Agustín Fernández Cela, de la unión de Salud Laboral y Acción Sindical de CCOO, habla de «sectores, especialmente significativos en León, como el de la pizarra, con los convenios colectivos que se han firmado donde se incluyen cláusulas que hacen referencia expresa al tema del absentismo. La patronal decía que en este sector tenían un doce por ciento de absentismo laboral, que no se podría considerar como tal«.

Añaden desde el sindicato que «desde la patronal» se da mucha importancia «al supuesto absentismo pero se ignora el tiempo de trabajo efectivo no computado ni retribuido. Cada persona con horas extras no pagadas realizadas, más de seis horas no pagadas a la semana de media con un coste laboral de 141 euros a la semana de media y 7.370 € al año».