El Carnaval invade el domingo Auditorio de Ciudad de León a través de 'Farra' La función, calificada para un público infantil a partir de doce años, se repetirá el lunes para colegios

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:22

La Compañía Nacional de Teatro Clásico y Compañía Lucas Escobedo llevarán este domingo, 30 de noviembre, al Auditorio a la ciudad de León 'Farra', una obra cuyo objetivo radica en señalar la locura del pasado y del presente, removiendo conciencias y celebrando nuestro encuentro.

La función, calificada para mayores de doce años, forma parte de la programación infantil de Artes Escénicas, promovida por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Escrita por María Díaz y Lucas Escobedo, quien es también el director de la obra, cuenta con Alfonso Rodríguez/Toni Guillemat, Irene Coloma, Jesús Irimia «Xuspi«, Lucas Escobedo, Paula Lloret y Raquel Molano como intérpretes.

La Red de Teatros de Castilla y León participa en esta iniciativa, que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre a las 18 horas y el lunes 1 de diciembre a las 10, dirigida al horario escolar. La obra cuenta con una duración de 60 minutos.