leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del auditorio de León. L.N

El Carnaval invade el domingo Auditorio de Ciudad de León a través de 'Farra'

La función, calificada para un público infantil a partir de doce años, se repetirá el lunes para colegios

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

La Compañía Nacional de Teatro Clásico y Compañía Lucas Escobedo llevarán este domingo, 30 de noviembre, al Auditorio a la ciudad de León 'Farra', una obra cuyo objetivo radica en señalar la locura del pasado y del presente, removiendo conciencias y celebrando nuestro encuentro.

La función, calificada para mayores de doce años, forma parte de la programación infantil de Artes Escénicas, promovida por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Escrita por María Díaz y Lucas Escobedo, quien es también el director de la obra, cuenta con Alfonso Rodríguez/Toni Guillemat, Irene Coloma, Jesús Irimia «Xuspi«, Lucas Escobedo, Paula Lloret y Raquel Molano como intérpretes.

La Red de Teatros de Castilla y León participa en esta iniciativa, que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre a las 18 horas y el lunes 1 de diciembre a las 10, dirigida al horario escolar. La obra cuenta con una duración de 60 minutos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un leonés logra una sentencia pionera en la caza española: 7.000 euros por un ataque de lobo
  2. 2 El fuego arrasa el restaurante de un camping en un pueblo de León
  3. 3 Locura en León por un puesto de trabajo en hostelería: 715 personas para entrevistas exprés de tres minutos
  4. 4 Ser alcalde en una localidad leonesa puede superar un sueldo de más de 4.000 euros al mes
  5. 5 ¡Ya es Navidad en León!
  6. 6 Justicia subasta en León un chalé ocupado y un local comercial valorados en 2 millones de euros
  7. 7 Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León
  8. 8 Una mujer herida en un choque entre dos turismos en una avenida de León
  9. 9 UPL ve «irregularidades graves» en la Contratación con facturas «infladas» un 35%
  10. 10 Qué hacer el fin de semana en León: encendidos navideños, ExpoJoven y Barry B

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Carnaval invade el domingo Auditorio de Ciudad de León a través de 'Farra'

El Carnaval invade el domingo Auditorio de Ciudad de León a través de &#039;Farra&#039;