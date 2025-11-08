Carlos Pollán: «El entusiasmo de la sociedad y de las asociaciones culturales mantienen viva la memoria de España» El presidente de las Cortes de Castilla y León ha inaugurado esta mañana en León la jornada «Hispanidad 2025», organizada por la Asociación Héroes de Cavite, dedicada a la vida del soldado en los Tercios

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha participado este sábado en el acto inaugural de la jornada Hispanidad León 2025, organizada por la Asociación Cultural Héroes de Cavite León, que se celebra en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León que lleva por título «Vida de un soldado en el Tercio».

Durante su intervención, Pollán ha puesto en valor el papel de las asociaciones culturales en la preservación y divulgación de la historia común, y ha recordado cómo la sociedad, con su iniciativa y compromiso, puede rescatar del olvido las gestas y figuras que conforman el legado de España. «Mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, en lugares pequeños, puede lograr enormes resultados. Esa grandeza de lo modesto, de lo que nace de la ilusión y el esfuerzo, es la que hoy celebramos con la Asociación Héroes de Cavite», afirmó el presidente de las Cortes.

Pollán puso el ejemplo de los ciudadanos españoles que, hace unos años, contribuyeron a recuperar la memoria del héroe Blas de Lezo, símbolo del valor y del espíritu español: «Cada uno desde su lugar, en sus ratos libres, sin conocerse necesariamente entre sí, se conjuraron para sacar del olvido la figura de Blas de Lezo. El entusiasmo popular fue tal que empujó a muchas administraciones a sumarse, erigiendo estatuas y reconociendo su legado.»

El presidente destacó la labor de las asociaciones culturales como Héroes de Cavite, que resulta esencial para mantener viva la memoria de España, sus gestas y sus héroes: «Quién sabe si, al calor de jornadas como esta, asociaciones como Héroes de Cavite repiten la hazaña reivindicativa, para alegría de cuantos amamos España, su historia y sus cantares. De vuestro entusiasmo y tesón dependerá haceros oír.»

Una Jornada dedicada al legado de los Tercios

La jornada Hispanidad León 2025 se estructura en dos bloques de actividades. Por la mañana, se ha celebrado el acto inaugural seguido de dos conferencias. A las 11:30 horas, «El Tercio en combate», impartida por Santiago de la Peña Salinas. A las 12:30 horas, «Cultura material del soldado de los Tercios», a cargo de Santiago de la Peña Miravalles.

Por la tarde, a las 17:00 horas, está prevista una demostración de esgrima titulada «Las armas de los Tercios», con el experto espadólogo Pelayo Mejido, que incluirá una exhibición práctica del manejo de diversas espadas históricas.

Sobre la Asociación Cultural Héroes de Cavite

La Asociación Cultural Héroes de Cavite se creó con el propósito de fomentar la cultura y la historia entre los ciudadanos de la Comunidad Hispana, promoviendo el conocimiento y la divulgación de la historia compartida entre los pueblos hispánicos, especialmente del periodo comprendido entre 1492 y 1898.

Entre sus objetivos destacan la organización de actividades culturales y deportivas, así como todas aquellas iniciativas que contribuyan a la defensa de los valores comunes desde un ámbito local.

Actualmente, la Asociación tiene presencia en más de 30 provincias españolas y en 20 países de los cinco continentes, colaborando con diversas organizaciones hispanistas en Europa y América.