Más calor y estabilidad en el tiempo de la provincia de León

Los valores superarán los 30 grados en las horas centrales de día en prácticamente toda la provincia

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:22

Temperaturas al alza y estabilidad en lo meteorológico. Así se presenta el ecuador de semana, este miércoles 17 de septiembre, en la provincia de León.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de miércoles 17 de septiembre en la provincia de León con cielos poco nubosos y algunos bancos de niebla en cotas altas.

Durante este miércoles se esperan vientos variables y flojos y temperaturas, en general, sin cambios. Puede haber un ascenso moderado de las mínimas en las zonas de montaña y un ligero ascenso de las máximas en toda la provincia.

Asi, se esperan valores de hasta 33 grados en Ponferrada y Astorga de 31 en León y Villablino, con mínimas de 14 grados en Ponferrada y 11 en León, Astorga y Villablino.

