Una calle en el centro de León con nombre de ciudad costera Desvelamos la solución al reto de ¿En qué calle de León estoy?

Un cartel de un antiguo negocio en la calle del reto de esta semana.

I. Santos León Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:23 Comenta Compartir

¿Serías capaz de descubrir en qué vía de la capital leonesa estamos con tan sólo un vídeo de 45 segundos?

Con este reto proponíamos un divertido juego para descubrir una de las calles de la capital que forma parte de esta sección doble en la que una semana se juega con un pueblo y a la siguiente con una calle.

Muchos han sido los comentarios que han dado con la solución de esta vía en la que los detalles y otros planos más amplios han dado las pistas suficientes, pero os dejamos la última. La calle que buscamos esta semana está en el centro de la capital y lleva el nombre de una ciudad costera.

Además se encuentra a 845 kilómetros de la capital leonesa. ¿Sabes ya?

Ampliar Placa de la calle Tarifa en la capital leonesa.

Tarifa es una ciudad de la provincia de Cádiz, situada en el extremo sur de la península, frente a la costa de Marruecos. Según el INE, en 2022 contaba con 18.564 habitantes en una extensión superficial de 419 kilómetros cuadrados. Dentro del núcleo de población principal se encuentra el punto más meridional de la península ibérica, la punta de Tarifa, accidente geográfico que se sitúa en la isla de Las Palomas, unida hoy a la propia ciudad por medio de una carretera-calle, que sirve de acceso al faro que en ella se ubica.

Tarifa es una de las calles de la capital leonesa cercana a la plaza Mayor y hace referencia a esta ciudad que lleva el mismo nombre que el cabo que sirve de divisoria a las aguas del mar Mediterráneo y del océano Atlántico, que se cruzan justo enfrente de la propia ciudad.