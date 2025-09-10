leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cartel de un antiguo negocio en la calle del reto de esta semana. Sandra Santos

Una calle en el centro de León con nombre de ciudad costera

Desvelamos la solución al reto de ¿En qué calle de León estoy?

I. Santos

I. Santos

León

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:23

¿Serías capaz de descubrir en qué vía de la capital leonesa estamos con tan sólo un vídeo de 45 segundos?

Con este reto proponíamos un divertido juego para descubrir una de las calles de la capital que forma parte de esta sección doble en la que una semana se juega con un pueblo y a la siguiente con una calle.

Noticias relacionadas

¿En qué calle de León estoy?

¿En qué calle de León estoy?

¿En qué calle de León estoy?

¿En qué calle de León estoy?

¿En qué calle de León estoy?

¿En qué calle de León estoy?

¿En qué calle de León estoy?

¿En qué calle de León estoy?

Muchos han sido los comentarios que han dado con la solución de esta vía en la que los detalles y otros planos más amplios han dado las pistas suficientes, pero os dejamos la última. La calle que buscamos esta semana está en el centro de la capital y lleva el nombre de una ciudad costera.

Además se encuentra a 845 kilómetros de la capital leonesa. ¿Sabes ya?

Placa de la calle Tarifa en la capital leonesa.

Tarifa es una ciudad de la provincia de Cádiz, situada en el extremo sur de la península, frente a la costa de Marruecos. Según el INE, en 2022 contaba con 18.564 habitantes en una extensión superficial de 419 kilómetros cuadrados. Dentro del núcleo de población principal se encuentra el punto más meridional de la península ibérica, la punta de Tarifa, accidente geográfico que se sitúa en la isla de Las Palomas, unida hoy a la propia ciudad por medio de una carretera-calle, que sirve de acceso al faro que en ella se ubica.

Tarifa es una de las calles de la capital leonesa cercana a la plaza Mayor y hace referencia a esta ciudad que lleva el mismo nombre que el cabo que sirve de divisoria a las aguas del mar Mediterráneo y del océano Atlántico, que se cruzan justo enfrente de la propia ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La casa decorada con bicicletas en un pueblo de León que sorprende a sus vecinos
  2. 2 Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León
  3. 3 Fasgar, un mes «con el fuego encima de nosotros»: «Es inentendible»
  4. 4 La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón
  5. 5 Un choque entre un todoterreno y un taxi furgoneta se salda con un joven de 22 años herido
  6. 6 La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla
  7. 7 Bomberos de León alertan de la explosión de baterías de patines con un último episodio en Pinilla
  8. 8 Mañueco, tajante en su respaldo a Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios: «Sí, le apoyo»
  9. 9 Carolina Yuste, María Adánez o María Galiana se subirán a las tablas del Auditorio de León
  10. 10 La emotiva carta de agradecimiento de un pueblo afectado por los incendios de León: «Nunca lo olvidaremos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Una calle en el centro de León con nombre de ciudad costera

Una calle en el centro de León con nombre de ciudad costera