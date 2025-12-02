El calendario más solidario de Bomberos de León para investigar la enfermedad rara de Guzmán La recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Síndrome Hiper IgM-Los Colores de Guzmán que sufraga una investigación pionera y los gastos del traslado a Barcelona del niño leonés para su tratamiento

Ana G. Barriada León Martes, 2 de diciembre 2025, 12:44 | Actualizado 12:51h. Comenta Compartir

La plaza de San Marcelo se llenó de colores para el pequeño Guzmán, el niño leonés que sufre una enfermedad rara que solo afecta a una de cada millón de personas: el síndrome Hiper IgM. Lleno de sonrisas, de comentarios graciosos y de mucha ilusión, el pequeño ha protagonizado el calendario solidario del cuerpo de Bomberos de León que se proponen empezar 2026 ayudando a la investigación y a mejorar la vida de este pequeño paisano que, aunque reconoce que no quiere ser bombero, ha vivido una experiencia única como modelo en el cuartel.

Ataviado con el traje reglamentario y sin escatimar en detalles, Guzmán es el protagonista de los doce meses en los que acompaña al cuerpo subido en sus camiones, trabajando como ellos y posando como un auténtico modelo. Acompañado de los que ya son sus colegas, el pequeño Guzmán acudía este martes al Ayuntamiento de León para presentar el calendario.

Una tirada inicial de 300 ejemplares -que se podrá aumentar si hay demanda- a un coste de diez euros es la propuesta del cuerpo de Bomberos de León para recaudar fondos que irán destinados de forma íntegra a la Asociación Síndrome Hiper IgM-Los Colores de Guzmán, que colabora de forma económica con su homóloga en Nueva York donde hay abierta una investigación que busca una alternativa terapéutica, real y definitiva a la enfermedad; así como sufragar los traslados a Barcelona donde se trata en el Hospital Vall d'Hebron.

El cuerpo de Bomberos de León y el alcalde posan con Guzmán en la presentación del calendario. Campillo

Recordaba el alcalde de León, que ha ejercido de anfitrión del pequeño y su familia, que este calendario que realizan los bomberos es ya tradición y que su compra a un precio de diez euros en el cuartel de bomberos «merece la pena por la calidad y por la causa», una idea que compartía la madre del pequeño que aseguraba que Guzmán se lo ha pasado «de maravilla» en las cuatro sesiones fotográficas y que, espera, sirva para avanzar hacia una cura «real» para el síndrome, una inmunodeficiencia primaria de origen genético cuya única opción curativa por el momento es el trasplante de médula ósea, un procedimiento complejo.

Capitaneando al cuerpo de Bomberos de León que tampoco quería perderse casi en su totalidad la cita Omar Álvarez, el jefe del parque, que trasladaba el orgullo de sus compañeros por sacar un año más adelante este calendario que «esconde una labor social y el sentimiento de los bomberos de ayudar de forma desinteresada». Porque, si bien es cierto que todas las enfermedades necesitan ayuda, las raras «todavía más por la falta de financiación y de conocimiento».

Aprovechaba la ocasión para felicitar y agradecer al cuerpo su trabajo en el último año, donde se han enfrentado al apagón y a los terribles incendios forestales del verano y ante los que no dudaban en cancelar vacaciones y posponer descansos para ayudar. «No cambiéis», les pedía.

El calendario de los Bomberos de León 2026 ya se puede adquirir a un precio de diez euros en el cuartel para seguir colaborando con una labor social que afecta en primera persona a un niño de León y de la que se pueden beneficiar afectados en todo el mundo.