leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Caída de temperaturas en la provincia

Las mínimas serán más bajas en este viernes en una jornada con cielos despejados

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:15

Comenta

Madrugada más gélida de lo habitual en la provincia. León vivirá una jornada de viernes con temperaturas más bajas y cielos despejados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un viernes 10 de octubre con intervalos nubosos en el norte y cielo despejado en el resto de la provincia.

Podrían darse bancos de niebla en las zonas montañosas de la cordillera Cantábrica en las primeras horas de un día marcado por los vientos flojos del noreste o variables, con algún intervalo moderado.

En cuanto a las temperaturas, se vivirá un descenso en las mínimas, que llegarán a ser de 6 grados en León y Ponferrada, 4 en Astorga y 1 en Villablino. Las máximas, por su parte, llegarán a los 24 grados en Ponferrada y Villablino y a los 22 en León y Astorga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Colegio Leonés deja el edificio de Corredera y La Milagrosa cesará su función educativa
  2. 2 Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions
  3. 3 Detienen a un vecino de León cuando tenía «en el punto álgido» la recogida de marihuana
  4. 4 Atropellan a un menor en bici y a otro en monopatín durante la tarde en León
  5. 5 Los pensionistas agotan los viajes del Imserso en León: «Todo el año esperando y solo queda Matalascañas»
  6. 6 La Lotería Nacional sonríe a León con un primer y un segundo premio
  7. 7 Qué hacer este puente del Pilar en León: Maldita Nerea, Día de Peñas y Oktoberfest
  8. 8 Vecinos de Babia denuncian la presencia de osos en el casco urbano: «Aquí no se vieron nunca»
  9. 9 El pueblo que busca explotar un bar ubicado dentro de un palacio
  10. 10 Establecidos los servicios mínimos en León para la huelga general del 15 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Caída de temperaturas en la provincia

Caída de temperaturas en la provincia