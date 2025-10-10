Caída de temperaturas en la provincia Las mínimas serán más bajas en este viernes en una jornada con cielos despejados

Leonoticias León Viernes, 10 de octubre 2025, 08:15

Madrugada más gélida de lo habitual en la provincia. León vivirá una jornada de viernes con temperaturas más bajas y cielos despejados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un viernes 10 de octubre con intervalos nubosos en el norte y cielo despejado en el resto de la provincia.

Podrían darse bancos de niebla en las zonas montañosas de la cordillera Cantábrica en las primeras horas de un día marcado por los vientos flojos del noreste o variables, con algún intervalo moderado.

En cuanto a las temperaturas, se vivirá un descenso en las mínimas, que llegarán a ser de 6 grados en León y Ponferrada, 4 en Astorga y 1 en Villablino. Las máximas, por su parte, llegarán a los 24 grados en Ponferrada y Villablino y a los 22 en León y Astorga.